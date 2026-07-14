Cancer colorectal : pourquoi un dépistage avant 45 ans compte aussi

Le dépistage du cancer colorectal commence à 45 ans, mais certains profils doivent consulter plus tôt. Les symptômes et les antécédents changent clairement la donne.

En bref Le repère reste 45 ans

Certains risques imposent d’agir avant

Des symptômes peuvent justifier un test

À 45 ans, le message est simple. Mais la réalité l’est moins. Quand il existe un risque élevé ou des symptômes, le dépistage du cancer colorectal peut se discuter bien plus tôt.

La règle des 45 ans ne suffit pas à tout le monde

Les estimations de l’American Cancer Society parlent de 153.020 nouveaux cas en 2023 aux États-Unis. Parmi eux, près de 13% concernent des personnes de moins de 50 ans, et 3.750 en mourraient. Plus frappant encore, la part des diagnostics chez les moins de 50 ans a doublé entre 1995 et 2019, de 11% à 20%.

Pour autant, il ne faut pas tordre les chiffres. Environ 75% des nouveaux cas touchent encore les plus de 50 ans. Richard Goldberg, de l’West Virginia University Cancer Institute et aussi rédacteur pour Wolters Kluwer’s UpToDate, rappelle qu’un dépistage généralisé plus précoce coûterait cher et buterait sur un manque de gastro-entérologues.

Les profils à risque sont bien identifiés

Là, on ne parle plus du grand public. Les personnes porteuses de syndromes héréditaires, comme le syndrome de Lynch ou la polypose adénomateuse familiale, font partie des groupes les plus exposés. Selon Richard Goldberg, le dépistage peut alors commencer dès le milieu de l’adolescence, parce que des cancers peuvent apparaître très tôt.

Les antécédents familiaux comptent aussi, surtout chez un parent du premier degré, frère, sœur, père, mère ou enfant. Et si le plus jeune membre touché dans la famille a été diagnostiqué tôt, il peut être pertinent de commencer le dépistage 10 ans avant son âge au diagnostic.

Autre point, les inflammations chroniques du côlon et du rectum. La maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique augmentent le risque, en particulier quand elles durent depuis des décennies ou restent mal contrôlées.

Des symptômes qui doivent faire réagir, même jeune

Un amaigrissement involontaire, du sang dans les selles, des selles très fines, des douleurs abdominales, des nausées ou des vomissements peuvent justifier des examens, quel que soit l’âge. Liudmila Schafer, oncologue à l’University of Arkansas for Medical Sciences, explique aussi que la cachexie correspond à une perte de poids involontaire liée à l’inflammation provoquée par le cancer.

Mais il y a un piège. Des patients jeunes avec ces signes peuvent se heurter à l’idée que ce cancer serait surtout celui des personnes âgées. Et certains cancers restent silencieux longtemps, surtout quand la tumeur se situe du côté droit du côlon.

Prévenir, c’est aussi une question de mode de vie et d’accès

Le risque ne dépend pas seulement de la génétique. Richard Goldberg cite aussi l’obésité, le tabac, une forte consommation d’alcool, la sédentarité et même un accès insuffisant aux tests ou à l’assurance. Il évoque aussi une fréquence plus élevée chez les Yupik Eskimos, probablement sous l’effet combiné de facteurs génétiques et environnementaux.

Côté prévention, les pistes sont connues, davantage de fibres, moins de graisses animales, un poids plus faible et une vie physique active. Pour le dépistage, il existe plusieurs options, coloscopie, tests de selles comme le FIT, recherche d’ADN anormal dans le sang ou les selles, scanner spécialisé, voire sigmoïdoscopie. Ce que ça change pour vous est assez simple, connaître vos antécédents et ne pas banaliser certains symptômes peut faire gagner un temps précieux.