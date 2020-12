Cancer de la peau : une détection en quelques minutes

La start-up parisienne Damae Medical a mis au point une nouvelle technologie optique, qui permet de visualiser en détail la structure cellulaire de la peau.

Le cancer de la peau est le cancer le plus répandu dans le monde. Sous forme de mélanome, ce cancer est le plus mortel, puisqu’il se détecte souvent tardivement. En effet, il tue jusqu’à 14 000 personnes chaque année en Europe. C’est pourquoi la start-up parisienne Damae Medical a réfléchi à un moyen plus rapide de détecter un mélanome.

Un diagnostic innovant

Jusque-là, le diagnostic d’un mélanome se faisait à l’aide d’une biopsie, une procédure invasive et douloureuse. En plus, les résultats prennent jusqu’à deux semaines pour arriver. Alors que nous le savons, quand il s’agit d’un mélanome, chaque minute gagnée, c’est une chance de plus de survie.

Pour pallier ce problème majeur, Damae Medical met au point un appareil d’imagerie optique sous forme de sonde portable. Elle permet d’analyser la peau, par simple contact avec le patient. Ainsi, non seulement cet examen est rapide, mais il permet à la personne de ne pas avoir à souffrir.

Cette technologie innovante est le résultat de deux techniques combinées, la :

tomographie par cohérence optique (OCT) qui réalise des coupes verticales ;

et la microscopie confocale par réflectance (MCR) qui s’occupe des coupes horizontales.

Enfin, la technologie LC-OCT permet, avec un unique appareil, une visualisation 3D jusqu’au derme, à l’échelle cellulaire de tous les types de cancer, que ce soient mélanomes ou carcinomes.

Néanmoins, le mélanome étant le plus dangereux, sa détection rapide, pourrait permettre de sauver des vies. En effet, s’il est pris dès le stade 1, le taux de survie d’un patient est de 5 ans à 98 %. Des chiffres non négligeables, pour la détection du cancer.

Des hôpitaux déjà équipés

Damae Medical a remporté le concours i-Lab en 2015, organisé par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation en partenariat avec BPI France.

De plus, grâce à son innovation, la start-up a bénéficié d’une dotation de la Commission européenne s’élevant à 2,4 millions d’euros en 2019.

Après des années d’essais et de modifications, cette technologie est enfin prête à être commercialisée.

Par ailleurs, une dizaine d’hôpitaux, dans cinq pays, sont déjà équipés de cette merveille de détection précoce.

Enfin, Damae Medical veut aller toujours plus loin et élargir son champ d’action à la dermo-cosmétique et au suivi de l’efficacité des différents traitements.