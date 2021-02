Cancer de la thyroïde : un risque accru par la lumière artificielle

Une nouvelle étude vient de mettre en avant l’augmentation des risques de développement de cancer de la thyroïde à cause de la lumière artificielle.

De nombreux éléments comme la lumière artificielle complètent notre environnement dans les villes et même les campagnes. La pollution lumineuse peut ainsi être causée par divers éléments tels que les lampadaires ou bien les vitrines de magasin par exemple. Des chercheurs ont ainsi voulu étudier le lien entre la lumière artificielle nocturne ainsi que le cancer de la thyroïde.

L’impact de la lumière artificielle sur notre organisme étudié pendant 13 ans

La lumière artificielle peut avoir différents impacts sur notre organisme. Nous savons déjà que cette dernière a des effets inhibiteurs sur l’hormone du sommeil, la mélatonine. Ce qui peut par exemple causer des troubles du sommeil. Une récente étude a ainsi permis de mettre en avant le lien entre l’exposition à la lumière artificielle nocturne ainsi que le développement de cancer de la thyroïde. Pour cela, des chercheurs de l’Université du Texas ont suivi 434 371 patients âgés de 50 à 71 ans pendant presque 13 années. Grâce à des données satellites, les scientifiques ont ainsi réussi à mesurer le degré d’exposition de chaque participant entre 1995 et 2011.

Un lien avec le développement de cancer de la thyroïde

Publiés dans la revue Cancer, les résultats ont permis de constater un risque accru de cancer de la thyroïde chez les personnes exposées plus fortement à la lumière artificielle. Dans le panel de plus de 460 000 individus, les chercheurs ont constaté 856 patients ayant un cancer de la thyroïde. On peut lire à travers leur conclusion que le risque de développer ce type de cancer était 55% plus élevé chez les personnes les plus exposées par rapport aux personnes les moins exposées.

Face à ce phénomène, les chercheurs expliquent que le cancer de la thyroïde est dépendant des réactions hormonales. Ces dernières ont besoin de l’absence de lumière afin de se réguler. De plus, ils déclarent que la suppression de la mélatonine due à ce type d’éclairage empêcherait de réguler les œstrogènes, hormones naturelles permettant notamment de réduire le développement de tumeurs. On apprend aussi que d’autres cancers hormono-dépendants, comme le cancer du sein, pourraient être dus à cette exposition à la lumière artificielle.