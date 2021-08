Cancer de l’estomac : une incidence en hausse chez les moins de 40 ans

Par le biais d’une nouvelle étude, les chercheurs ont constaté une augmentation du taux de cancer de l’estomac chez les moins de 40 ans.

D’après les données de Santé publique France, le nombre de cas de cancer de l’estomac en 2018 était de 6 557, dont 4 264 chez l’homme et 2 293 chez la femme. Lors de cette même année, l’Hexagone comptabilisait 4 272 décès liés à cette pathologie, dont 2 794 chez l’homme et 1 478 chez les femmes. Par le biais d’une nouvelle étude parue récemment dans JAMA, des chercheurs viennent de constater « une augmentation de l’incidence du cancer gastrique a été observée chez les personnes de moins de 40 ans dans un nombre important de pays ».

De plus en plus de cas chez les moins de 40 ans

Le cancer gastrique, généralement appelé cancer de l’estomac, est une pathologie se développant par le biais de cellules pariétales se multipliant de façon anarchique. Au bout d’un moment, elle forme une tumeur maligne. Dès lors, le cancer progresse lentement et apparaît généralement après la cinquantaine.

Via cette nouvelle étude, les chercheurs expliquent avoir constaté en 2018 1 033 701 nouveaux cas de cancer gastrique, mais aussi 782 685 décès liés à cette pathologie cancéreuse. Malheureusement, le cancer se veut « sombre » étant donné que la majorité des cas sont déjà métastatiques au moment du diagnostic. Les résultats de ces travaux soulignent ainsi que « la prévention du cancer gastrique devrait devenir une priorité dans les directives cliniques et les programmes politiques pour améliorer la morbidité et la mortalité associées, en particulier chez les populations plus jeunes ».

Ils précisent ainsi avoir découvert que le taux d’incidence de ce cancer avait augmenté chez les moins de 40 ans, plus fortement dans les pays suivants : les États-Unis, le Canada, la Colombie, la Suède, le Royaume-Uni, le Danemark, l’Allemagne, l’Inde. Cependant, la pathologie est en baisse en Europe et dans le reste du monde. Cette diminution du taux d’incidence est notamment due à une plus faible consommation de sel et une baisse du tabagisme.

Les scientifiques concluent en déclarant que « de futures études sont nécessaires pour étudier les raisons de l’augmentation de l’incidence du cancer de l’estomac dans la population plus jeune ».