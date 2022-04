Cancer du col de l’utérus : l’OMS estime qu’une seule dose suffit aux jeunes femmes

Cependant, il est toujours recommandé d'administrer deux doses à 6 mois d'écart pour les femmes âgées de plus de 21 ans.

Lundi 11 avril, un comité d’experts de la vaccination au sein de l’OMS a estimé qu’une dose du vaccin contre le papillomavirus, lequel est responsable du cancer de l’utérus, offre une protection similaire à deux doses pour les moins de 21 ans.

Il convient de rappeler qu’en 2020, plus de 340 000 femmes sont mortes du cancer du col de l’utérus à l’échelle mondiale, et qu’il s’agit du quatrième cancer le plus courant chez la femme.

“Maintenir le niveau de protection nécessaire”

Le Dr Alejandro Cravioto, qui faisait part de cette nouvelle recommandation à la presse et qui est à la tête de ce comité, a donc indiqué que désormais une seule dose suffit à protéger les 9-14 ans et les 15-20 ans, au lieu de deux préconisées auparavant. Ainsi, davantage de filles et femmes sont en mesure de bénéficier de la vaccination, “tout en maintenant le niveau de protection nécessaire”. Cependant, deux doses pourront toujours être administrées selon le programme de vaccination de l’Etat qui le souhaitera.

En outre, le comité persiste à préconiser 2 doses à 6 mois d’intervalle à destination des femmes de plus de 21 ans. Et le Dr Cravioto d’ajouter : “Quant aux personnes immunodéprimées, principalement les personnes atteintes du VIH, nous recommandons de leur administrer au moins deux, voire trois doses, afin qu’elles soient totalement immunisées”.

Dans le monde, un décès toutes les deux minutes

Le président rappelle l’intérêt de la vaccination, car “Une femme meurt environ toutes les deux minutes de cette maladie”. Et près de 9 nouveaux cas sur 10 et des décès dans le monde en 2020 ont été relevés dans des pays à revenu faible ou intermédiaire.

Princess Nothemba Simelela, sous-directrice générale de l’OMS, indique pour sa part dans un communiqué : “Je suis fermement convaincue que l’élimination du cancer du col de l’utérus est possible (…) Cette recommandation d’une dose unique a le potentiel de nous faire progresser plus rapidement vers notre objectif d’avoir 90% des filles vaccinées à l’âge de 15 ans d’ici 2030”, selon elle. Il y a deux ans, la couverture avec un schéma vaccinal à deux doses n’était que de 13% à l’échelle mondiale.

L’OMS estime que plusieurs facteurs ont orienté la lenteur de l’introduction du vaccin et la faible couverture vaccinale dans certains pays, en particulier les difficultés d’approvisionnement, les coûts plutôt élevés du vaccin mais aussi les difficultés associées à l’administration de deux doses aux adolescentes. En effet, elle ne figure généralement pas dans les programmes de vaccination infantile. La Dre Princess Nothemba Simelela ajoute que “L’option d’une dose unique du vaccin est moins coûteuse, moins gourmande en ressources et plus facile à administrer”.