Cancer du sein : le venin d’abeille serait-il capable de l’éliminer ?

Une étude réalisée par des chercheurs australiens aurait affirmé que le venin des abeilles pourrait éliminer les nombreuses cellules cancéreuses du sein.

C’est le cancer le plus trouvé chez la femme. Selon l’institut de recherche médicale Harry Perkins en Australie, les abeilles pourraient jouer un rôle important dans la lutte contre le cancer du sein. Il existe plusieurs intensités de cancer au niveau du sein. Pour cette étude, les chercheurs se sont appuyés sur des cancers du sein « triple négatif ». Cette forme de cancer est plus nocive que les autres et de ce fait, plus dure à soigner. D’ailleurs, le cancer du sein « triple négatif » touche environ quinze femmes sur cent. Pour lutter contre ce cancer, des milliers de chercheurs, de médecins se sont penchés dessus afin de guérir les femmes atteintes.

La mélitine

Selon les chercheurs, pour soigner le cancer du sein, le venin d’abeille serait parfait ! Pour trouver ces résultats, les chercheurs ont pris le venin de centaines d’abeilles. Par la suite, des souris cobayes atteints des mêmes tumeurs (triple négatif) ont reçus une injection du venin d’abeille. D’excellents résultats ont pu ressortir de ces tests. Grâce au venin d’abeilles, 100 % des cellules nocives ont pu être éliminé. C’est d’ailleurs grâce à la mélitine qui est l’ingrédient principal du venin d’abeille que ces résultats sont positifs.

« Nous avons découvert que le venin d’abeille et la mélitine réduisaient de manière significative, sélective et rapide la viabilité des cellules cancéreuses du sein triple négatif et des cellules cancéreuses du sein enrichies en HER2. Ce venin était extrêmement puissant », a déclaré Ciara Duffy, responsable de l’étude.

Des chercheurs ont également complété la mélitine avec des médicaments pour de la chimiothérapie comme le docétaxel. C’est un médicament principalement utilisé pour le cancer du sein, mais qui peut également servir pour d’autres sortes de cancers.

« Nous avons découvert que la mélitine peut être utilisée avec de petites molécules ou des chimiothérapies, comme le docétaxel, pour traiter des types de cancers du sein très agressifs. La combinaison de la mélitine et du docétaxel s’est avérée extrêmement efficace pour réduire la croissance des tumeurs chez les souris », a confié Ciara Duffy.