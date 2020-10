Cancer du sein : les facteurs et profils à risque de la maladie

Dans le cadre d’Octobre rose, la campagne de sensibilisation autour du cancer du sein, découvrez les facteurs ainsi que les profils à risque.

Le cancer du sein touche chaque année plus de 58 000 femmes en France métropolitaine. Une campagne de lutte contre cette maladie, Octobre rose, est ainsi menée par l’association Ruban Rose afin de sensibiliser les personnes autour de ce sujet.

Symptômes, facteurs et profils à risque du cancer du sein

Tout d’abord, le cancer du sein se manifeste sous la forme de grosseur située sur le sein ou l’aisselle. Cela peut par exemple être une modification au niveau de la taille ou la forme de votre sein, des écoulements au niveau du mamelon ou bien un changement d’aspect de votre peau. L’apparition de ce type de cancer peut être corrélée à différents facteurs :

L’obésité ;

La ménopause et le traitement hormonal substitutif qui en suit ;

La contraception hormonale ;

Les grossesses tardives ou les grossesses n’étant pas menées à terme ;

La consommation d’alcool et/ou de cigarette ;

L’alimentation, principalement les viandes grasses ;

Le diabète de type 2.

Certains facteurs héréditaires peuvent aussi permettre de cerner les profils à risque face à la maladie du cancer du sein. On distingue ainsi une augmentation du risque de 5 à 10 % auprès des personnes ayant subi une mutation des gènes BRCA1 et BRCA2. De plus, les risques sont accrus si un membre de votre famille a eu un cancer du sein avant ses 40 ans. Les individus dont plusieurs membres de leur famille ont été touchés par ce type de cancer présentent aussi des risques plus élevés. Pour finir, les personnes ayant déjà souffert d’un cancer ont des prédispositions quant à au développement de celui-ci. Est-ce que vous ou vos proches avez eu le cancer ? Comment avez-vous su que vous aviez le cancer ? Quels ont été les symptômes ? Nous attendons vos témoignages. Il est conseillé de faire une fois par an une prise de sang complète selon les médecins.