Cancer du sein triple négatif : l’accès à des traitements efficaces réclamé par un collectif

En cas de récidive avec métastases, le pronostic ne montre pas d'amélioration depuis deux décennies.

Le Collectif Triplettes Roses a vu le jour à la fin de l’année 2021. Cette association œuvre pour les femmes atteintes d’un cancer du sein triple négatif. Son but est triple : communiquer sur ce cancer, sensibiliser, “soutenir la recherche via des campagnes de collectes de fonds” et alerter sur le besoin de l’accès aux traitements novateurs.

Le 3 mars, c’est la journée mondiale de ce cancer “mal connu, particulièrement agressif” et dans ce cadre, l’association réclame justement cet accès “pour chaque triplette”.

Un cancer qui touche des femmes jeunes

15% des femmes souffrant d’un cancer du sein sont atteintes de cette forme qui concerne des patientes de moins de 40 ans dans environ 4 cas sur 10.

Et lors de ces vingt dernières années, le pronostic n’a pas connu d’amélioration, avec un taux de survie à cinq ans d’un peu plus de 11%. La raison ? Le manque d’accès aux thérapies efficaces.

“Une plateforme des essais cliniques”

Ainsi, les Triplettes Roses demande “de façon urgente” un accès à des traitements novateurs. Car grâce entre autres à leur mobilisation, deux traitements novateurs ont été approuvés par les autorités sanitaires à l’automne 2021 (précisions issues du communiqué de presse du collectif) :

Sacituzumab Govitecan, un anticorps conjugué à une chimiothérapie, disponible pour les patients ayant reçu préalablement 2 lignes de traitement ;

Pembrolizumab, une immunothérapie disponible pour les patients en 1ère ligne de traitement.

Le collectif demande aussi “un projet de mise en place d’une plateforme nationale des essais cliniques” pour les femmes concernées par ce cancer.