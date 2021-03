Cancer du sein : un risque de décès plus élevé chez les personnes consommant des boissons sucrées

La consommation régulière de boissons sucrées augmente les risques de décès d’un cancer du sein de 85%.

Depuis de nombreuses années, la consommation de sucre est mise en évidence comme une pratique néfaste pour la santé. Des chercheurs de l’université de Buffalo aux Etats-Unis ont étudié la relation entre les sodas sucrés la mortalité par cancer ou toutes causes confondues. Pour mener à bien leurs travaux, 927 femmes atteintes d’un cancer du sein ont été suivies pendant une période de 19 ans. Les résultats de cette étude, publiés dans la revue Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, ont ainsi permis de mettre en évidence le risque de décès accru chez les personnes consommant quotidiennement des sodas.

Cancer du sein et boissons sucrées ne font pas bon ménage

Nadia Koyratty, auteure principale de ces travaux, explique que « Cette étude est l’une des rares à examiner le pronostic des femmes atteintes d’un cancer du sein en ce qui concerne la consommation de boissons gazeuses non diététiques ». Elle ajoute par la suite « Parce que le cancer du sein est si courant, les recommandations concernant les choix de style de vie aux survivantes du cancer du sein sont d’une importance considérable. Et, malgré les effets négatifs sur la santé associés à la consommation de boissons gazeuses, comme la prise de poids, le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires, de nombreuses personnes continuent de boire des boissons gazeuses sucrées ».

Suite à ces travaux, les chercheurs ont constaté que les personnes consommant des sodas régulièrement avaient 62% plus de risque de décès, toutes causes confondues. Pour les personnes ayant un cancer du sein, les risques d’en mourir étaient plus élevés de 85% chez les consommateurs de boissons sucrées. Durant les 19 ans d’étude, 41 % des participantes ayant été suivies sont décédées. Parmi ces dernières, on retrouvait notamment un pourcentage plus élevé de femmes ayant déclaré consommer régulièrement des boissons gazeuses sucrées.

« Les sodas non diététiques sont les plus grands contributeurs de sucre et de calories supplémentaires à l’alimentation, mais ils n’apportent rien d’autre qui soit nutritionnellement bénéfique. D’un autre côté, les thés, les cafés et les jus de fruits à 100%, à moins que des sucres ne soient ajoutés, sont des options de boisson plus saines car ils ajoutent à la valeur nutritive grâce aux antioxydants et aux vitamines », souligne Nadia Koyratty.