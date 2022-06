Cancer du sein : une alimentation à base de végétaux sains préviendrait le risque

La prévention de ce type de cancer est une nouvelle fois associée à une alimentation saine et verte.

Le 14 juin dernier, lors du congrès annuel American Society for Nutrition, une étude française a été présentée. Elle suggère que les femmes suivant un régime à base de plantes auraient un risque réduit de développer un cancer du sein.

Sanam Shah, épidémiologiste à l’Inserm, a ainsi résumé: “Nos résultats indiquent que l’augmentation de la consommation d’aliments végétaux sains et la diminution des aliments végétaux et animaux moins qualitatifs pourraient contribuer à prévenir tous les types de cancer du sein”.

Le cadre de l’étude

Les scientifiques ont pris comme base pour leur étude les données de santé et d’habitudes alimentaires collectées auprès de plus de 65 000 femmes françaises ménopausées, et pendant 21 années.

Les chercheurs ont distingué les aliments végétaux sains (comme les céréales complètes, les fruits, les légumes, les noix, les légumineuses, les huiles végétales, viande rouge ou volaille occasionnellement) des aliments végétaux moins sains (jus de fruits, céréales raffinées ou pommes de terre).

Quelles conclusions ?

Ainsi, celles ayant l’alimentation la plus saine voyaient leur risque de développer un cancer du sein réduit de 14% en moyenne. Pour celles ayant une alimentation considérée comme malsaine (présence d’aliments végétaux mais aussi d’aliments ultra-transformés, sucre), ce risque grimpait à plus de 20%.

Sanam Shah indique que d’autres études doivent être menées afin d’évaluer les liens entre régime alimentaire et le risque de cancer en particulier parmi les femmes plus jeunes.