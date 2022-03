Cancer du sein : une découverte “historique”

Cette découverte majeure pourrait s'avérer également efficace pas seulement dans le cas de ce cancer.

C’est le New England Journal of Medecine qui relaie les résultats d’une étude. Considéré comme étant “la plus positive de l’histoire” du cancer du sein, cette étude repose sur un essai clinique, celui du protocole baptisé Destiny Brest-03.

C’est le docteur Javier Cortés, qui dirige le Centre international du cancer du sein à Barcelone qui en est à l’origine.

Un cheval de Troie

Le traitement se base sur le médicament “trastuzumab deruxtecan” chez des patientes souffrant d’un cancer métastasique HER2-positif, particulièrement agressif. Il est associé à un médicament de chimiothérapie, le “deruxtecan”.

Le trastuzumab cible les cellules cancéreuses et la charge de chimiothérapie est libérée localement pour éradiquer les mauvaises cellules sans trop abîmer les saines.

Un taux de survie impressionnant

Pour les auteurs de l’étude, “Les résultats de l’essai indiquent que l’efficacité du Trastuzumab Deruxtecan est nettement supérieure à celle des schémas thérapeutiques ciblant le HER2 actuellement disponibles”.

Et le terme “efficacité” n’est pas de trop, puisque l’amélioration de la survie sans progression de la maladie atteint 75,8 % des patientes traitées à 12 mois, contre 34,1 % dans le groupe de patientes traités par le traitement qui était standard jusqu’à la publication de ce protocole (Trastuzumab Emtansine).

Pour le docteur Cortés, “de nouveaux chevaux de Troie avec de nouveaux anticorps sont déjà à l’étude, avec de nouvelles cibles et de nouvelles charges” létales pour partir à l’assaut de différents genres de cancer.