Cancer : identification d’un anticorps capable de freiner la progression des tumeurs

Des chercheurs de l’Institut de recherche biomédicale de Barcelone, avec l’aide de l’entreprise néerlandaise Merus, ont découvert le potentiel d’un anticorps dans le traitement du cancer.

Baptisé MCLA-158, il est en capacité d’agir sur les cellules souches cancéreuses et de prévenir l’apparition de métastases.

C’est dans la revue Nature Cancer que les résultats de cette étude ont été publiés. S’il s’avère que MCLA-158 a permis de bloquer l’extension du cancer à d’autres organes, il favorise le ralentissement de la croissance des tumeurs primaires chez les souris implantées avec des cellules tumorales du côlon de patients cancéreux.

Eduard Batlle, chercheur de l’IRB Barcelone, résume : “Nous avons commencé la recherche sur les cellules souches cancéreuses il y a 15 ans. Le chemin pour en arriver là a été passionnant, mais aussi très complexe, nécessitant un investissement important en ressources et les efforts de nombreux chercheurs. La médecine du futur commence ici”.

Dans le détail, Précisément, MCLA-158 reconnaît deux protéines différentes sur les cellules souches cancéreuses : celles favorisant la croissance incontrôlée du cancer, et les autres qui sont responsables de son extension et donc de son aggravation.

A la base, un essai clinique mené sur des patients, dont 3 des 7 malades ont obtenu des rémissions partielles, et 1 une rémission complète, alors que tous présentaient un rétrécissement de la tumeur. L’anticorps a été testé pour les cancers du côlon, de la tête et du cou, de l’œsophage et de l’estomac.

Le spécialiste résume : “Cet anticorps n’interfère pas avec le fonctionnement des cellules souches saines de l’organisme, qui sont essentielles au bon fonctionnement des tissus”.

Assez logiquement, la limite réside dans le fait que seuls sept patients ont fait l’objet de cette étude. Mais les chercheurs indiquent poursuivre leur travaux et prévoient la publication de nouvelles données à moyen terme : “Nous espérons que l’activité anti-tumorale rapportée dans les données préliminaires sera confirmée”.

