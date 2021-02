Cancer : la nouvelle stratégie décennale annoncée par Emmanuel Macron

Le nouveau plan décennal de lutte contre le cancer a été dévoilé le jeudi 4 février 2021 par Emmanuel Macron lors de la Journée mondiale contre le cancer.

La Journée mondiale contre le cancer avait lieu le jeudi 4 février 2021. Pour l’occasion, le président de la République a annoncé la nouvelle stratégie décennale de lutte contre les cancers (2021-2030). D’un montant de 1,74 milliard d’euros sur cinq ans, ce nouveau plan a pour objectif de prévenir et dépister plus largement la population. Pour rappel, plus de 157 000 personnes meurent chaque année d’un cancer en France. De plus, environ 3,8 millions de Français vivent annuellement avec la maladie.

Une nouvelle stratégie décennale afin de lutter contre le cancer

À l’occasion de la Journée mondiale contre le Cancer jeudi dernier, Emmanuel Macron a présenté la nouvelle stratégie décennale conduite par le ministère de la Santé et par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Lors de son allocution, le président de la République a déclaré « L’ambition c’est d’aller plus vite (…) sur la lancée de ce qui a été acquis par les plans précédents ».

Le président de la République a rappelé qu’il allait mettre au centre de la stratégie le tabac et l’alcool « Je souhaite que la génération qui aura 20 ans en 2030 soit la première génération sans tabac de l’histoire récente ». Pour cela, le chef d’État souhaite agir sur « le prix, l’extension des espaces sans tabac, les campagnes d’information sur sa toxicité », mais aussi mieux accompagner les personnes arrêtant de fumer.

Le contenu de ce nouveau plan d’action

Avec cette nouvelle stratégie décennale, Emmanuel Macron souhaite tout d’abord réussir à réduire à 60 000 par ans les cas de cancers évitables d’ici à 2040. Pour rappel, ces derniers sont causés par exemple par le tabagisme, une alimentation déséquilibrée ou bien la consommation excessive d’alcool. D’ici 2025, le second objectif est de dépister 1 million de personnes supplémentaires par an. Aujourd’hui, 9 millions de dépistages sont effectués chaque année. Ces dépistages permettraient ainsi de déceler plus tôt des cancers et donc avoir plus de chance de vaincre la maladie.

Le président a ensuite déclaré vouloir faire passer de deux tiers à un tiers la proportion de patients souffrant de séquelles cinq après leur diagnostic. Pour finir, le dernier objectif sera d’améliorer le taux de survie des cancers à mauvais pronostic.