Cancer : les vaccins à ARN, des résultats prometteurs

Des tumeurs ont été éliminées chez des souris, et les récidives empêchées.

L’innovation ARN messager ne s’arrêtera pas à la vaccination contre le Covid. Prochaine application : le cancer. Jusqu’ici, les essais n’étaient pas vraiment convaincants en raison d’une contrainte simple : quand il est injecté, une grande part du produit part dans le foie et l’inflammation est alors un risque.

Vaccin contre le cancer : changer de cible

De fait, le produit n’est efficace que s’il interagit avec le système lymphatique. En effet, c’est là que les lymphocytes B et T apprennent à livrer bataille avec des infections.

Concernant les résultats prometteurs d’une équipe américaine, ce sont des molécules de graisse qui ont été mises à contribution, comme pour le vaccin anti-Covid. En fusionnant avec les cellules du corps, elles parviennent à décrypter l’ARN messager et à produire des antigènes capables d’activer le système immunitaire.

Une nanoparticule lipidique

Ce n’est pas n’importe quelle molécule de graisse qui a été injectée, mais précisément une nanoparticule lipidique. Elle s’est concentrée, après injection sous la peau, dans les ganglions lymphatiques des souris et le produit se trouvait absorbé par un tiers des cellules immunitaires.

Les scientifiques de la Tufts School of Engineering aux Etats-Unis parue dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) résument :

C’est nettement plus que ce qu’on obtient avec les vaccins conventionnels, et plus de “sergents instructeurs” signifie plus de “soldats” de cellules B et T entraînés et une réponse plus puissante contre les tumeurs.

Des résultats à confirmer chez l’Homme

S’ils cherchent désormais à valider ces résultats encourageants avec des hôtes humains, ils voient tout de même plus loin :