Cannabis : les cas de schizophrénie ont considérablement augmenté en seulement 25 ans

Par le biais d’une nouvelle étude, des chercheurs ont constaté une augmentation conséquente des cas de schizophrénie liés à la consommation de cannabis au cours des 25 dernières années.

La France est aujourd’hui le pays européen où la consommation de cannabis est la plus élevée. Selon les données de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), en 2017, 11 % des Français, mais aussi des Espagnoles consommeraient cette drogue au moins une fois par an. Même si une expérimentation est en cours concernant une possible légalisation, certaines inquiétudes continuent à monter autour du cannabis. Une nouvelle étude publiée dans le Jama Psychiatry révèle en effet, une augmentation conséquente des cas de schizophrénie liés à une consommation de cannabis au cours des 25 dernières années.

Plus de cas de schizophrénie à cause du cannabis

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont étudié les cas de schizophrénie au Danemark durant les 25 dernières années. Ils ont précisément utilisé les informations de personnes nées avant le 31 décembre 2000, qui avaient 16 ans ou plus à un moment donné entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2016. Parmi les données récoltées, les travaux ont permis de mettre en évidence la part des diagnostics associés à un trouble lié à la consommation de cannabis. Nous apprenons ainsi que la part de cas de schizophrénie causé par le cannabis était de 2 % en 1995. Cinq ans plus tard (2000), ce chiffre était monté à 4 %, puis 8 % en 2010.

Hjorthøj, professeur au Centre de recherche de Copenhague pour la santé mentale et auteur principal de l’étude, explique ainsi : “Je pense qu’il est très important d’utiliser à la fois notre étude et d’autres études pour souligner que la consommation de cannabis n’est pas inoffensive. Il existe, malheureusement, des preuves suggérant que le cannabis est de plus en plus considéré comme une substance quelque peu inoffensive. C’est malheureux, car nous voyons des liens avec la schizophrénie, une fonction cognitive plus faible, des troubles liés à la consommation de substances, etc.”.

L’auteur principal souligne notamment que les résultats constatés pourraient expliquer “l’augmentation générale de l’incidence de la schizophrénie qui a été observée ces dernières années”, mais aussi être un argument concernant “l’association observée depuis longtemps entre le cannabis et la schizophrénie”.