Cannabis : une étude montre les effets néfastes d’une consommation régulière

Menée durant 20 ans, une nouvelle étude montre les effets néfastes d’une consommation régulière de cannabis.

De nos jours, le marché du cannabis en Europe est l’un des plus importants en termes de consommation. Considérée comme un stupéfiant en France, cette drogue a des effets psychoactifs et médicinaux sur les individus en consommant. Une récente étude menée par l’Université de Queensland a permis de montrer les effets nocifs d’une consommation régulière de cette plante par des lycéens ou personnes étant dans le début de la vingtaine.

Une étude menée sur 20 ans

De plus en plus consommé par les jeunes, le cannabis présente des effets néfastes pour la santé. L’Université de Queensland s’est ainsi intéressée à la consommation régulière de cette drogue à travers une étude. Mené sur 1792 lycéens australiens âgés de 15 ans en 1992, ce projet de recherche a suivi ces derniers sur une période de 20 ans. Les scientifiques ont ainsi pu comparer les résultats de la vie adulte à l’âge de 35 ans selon plusieurs critères : la consommation d’alcool, de tabac ou de drogue illicite, l’état des relations, les difficultés financières, la dépression, mais aussi l’anxiété et la situation professionnelle.

Les effets néfastes d’une consommation régulière

Publiés dans la revue Wiley Online Library, les résultats révèlent un grand nombre d’informations autour de la consommation régulière de cannabis. Le Dr Chan, auteur principal de l’étude, déclare ainsi que « Dans l’ensemble, la consommation régulière de cannabis – plus que la consommation hebdomadaire et surtout quotidienne – s’est avérée avoir des conséquences néfastes, quel que soit l’âge auquel les gens ont commencé à en consommer ».

Celui-ci ajoute que « Par rapport aux non-consommateurs, les consommateurs réguliers de cannabis sont plus susceptibles de s’engager dans une consommation d’alcool à haut risque, de fumer du tabac, de consommer d’autres drogues illicites et de ne pas être en couple à l’âge de 35 ans ». L’étude démontre d’ailleurs que « Ces résultats étaient plus fréquents chez ceux qui avaient commencé à consommer régulièrement du cannabis à l’adolescence ».

Petite subtilité tout de même, le docteur déclare que « la consommation à l’âge adulte est beaucoup plus fréquente que celle des adolescents ». De ce fait, « la plupart des méfaits associés au cannabis se retrouvent dans le groupe qui commence plus tard » à consommer cette drogue.