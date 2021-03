Dans un reportage diffusé ce dimanche, Capital a mis en lumière le gaspillage des médicaments que ce soit au niveau des pharmacies, des grossistes ou des laboratoires.

La question du gaspillage touche aujourd’hui toutes les entreprises. Dans une enquête diffusée par Capital sur M6 le 28 mars 2021, le programme télévisé a dévoilé au grand jour que des milliers de médicaments étaient détruits, alors même que leur date de péremption n’était pas dépassée.

1 milliard d’euros de gaspillage pour les pharmacies

Selon l’enquête Capital, les pharmacies françaises jetteraient en moyenne 15 000 euros de médicaments et de produit pharmaceutiques non périmés chaque année. Cela représenterait ainsi 1 milliard d’euros de gaspillages. A travers le reportage, nous remarquons en effet qu’une multitude de produits sont retirés des rayons et détruits avant même leur date de péremption. Face à ce problème, les pharmacies considèrent qu’elles ne peuvent pas vendre des produits ayant une durée de vie inférieure à 3 mois. Le problème serait le même chez les grossistes fournissant ces établissements. Aucune loi n’oblige cependant ces acteurs à jeter leur stock avant la date limite de consommation.

« Quand on voit tout ce gaspillage et tous ces produits détruits, on se demande pourquoi ils ne sont pas donnés, pourquoi on ne légifère pas. Quand on voit un médicament de chimiothérapie à 13 000 euros la boîte partir à la poubelle, on se dit qu’il y a quelque chose qui ne tourne pas rond », souligne Emmanuelle Cohen, réalisatrice du reportage.

Les journalistes de Capital sont aussi allés voir les fabricants de médicaments. Suite à cette rencontre, nous apprenons que les laboratoires ne peuvent pas ajuster leur production selon les besoins. En effet, les entreprises déclarent devoir produire énormément afin d’éviter les ruptures de stock, ce qui de facto entraine du gaspillage. Nous apprenons aussi que les laboratoires jettent leur production six mois avant sa préemption.

Une alternative pour limiter le gaspillage a tout de même été dévoilée. Un pharmacien a en effet décidé de lancer un site internet, Le Comptoir des pharmacies, un site de déstockage réservé aux officines afin d’écouler les invendus à prix réduit.