Carcinome et mélanome : quelle différence ?

Le carcinome et le mélanome sont deux cancers de la peau. Pour autant, ils sont différents et il faut apprendre à les reconnaître, pour les traiter plus rapidement.

Il existe deux types de cancer cutané. Il y a d’abord le carcinome, qui est le plus répandu des deux et qui est souvent bénin. Il y a également le mélanome, plus dangereux. Il est donc important d’apprendre à les reconnaître, afin de pouvoir les traiter au plus vite.

Carcinome

Le carcinome va se développer à partir des cellules de l’épiderme et représente 80 % des cancers de la peau.

Sachez qu’il en existe deux types. Ainsi, il y a le carcinome :

basocellulaire, qui se développe dans la couche la plus profonde de l’épiderme, qu’on appelle aussi basale. Elle ressemble à une papule, de seulement quelques millimètres, translucide et indolore. Elle représente à elle seule 75 % des cancers de la peau. En effet, elle touche surtout les plus de 50 ans et est causée principalement par une exposition excessive au soleil. Ce carcinome se développe lentement et ne métastase presque jamais. S’il est bien traité, votre vie ne sera pas en danger ;

épidermoïde, qui se développe plutôt sur les couches supérieures de l’épiderme. Elle se présente sous la forme d’un nodule, qui peut s’ulcérer. Cette forme de cancer est 4 fois moins fréquente que sa voisine. Par contre, elle est aussi beaucoup plus agressive, parce qu’elle produit plus de métastases. Cependant, si c’est pris à temps, le pronostic reste favorable.

Mélanome

Alors que le Carcinome est majoritairement bénin, ce n’est pas du tout le cas du Mélanome, qui est la forme la plus grave de cancer cutané. Heureusement plus rare (10 % des cas), le mélanome se développe dans des cellules pigmentaires.

Il apparaît au niveau d’un grain de beauté dans 20 % des cas, mais il peut également se développer dans une zone dépourvue de tâche pigmentée. Il est donc très important que vous regardiez bien votre corps et que vous sachiez repérer une nouvelle tâche ou un changement suspect d’un de vos grains de beauté.

Le mélanome trouve son origine le plus souvent dans l’exposition excessive au soleil ou aux UV artificiels. Attention de bien crémer vos enfants, car il est également favorisé par les sévères coups de soleil durant l’enfance.

Il existe une forme d’hérédité, qui confère 2 à 3 fois plus de risque pour la personne qui a des antécédents de mélanome dans sa famille.

Le mélanome est plus dangereux que le carcinome, parce qu’il est difficilement repérable. Souvent diagnostiqué trop tard, il cause plus de 55 000 décès chaque année, dans le monde.