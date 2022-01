Carence en acide folique : quels sont les symptômes et comment augmenter l’apport ?

La vitamine B9 a une importance toute particulière chez la femme enceinte car elle favorise le développement du cerveau et de la moelle épinière du foetus.

La vitamine B9, ou acide folique, joue un rôle primordial dans la fabrique du matériel génétique et des acides aminés indispensables à la croissance cellulaire. De fait, et quel que soit la phase de la vie que nous traversons, elle est nécessaire.

L’importance de la vitamine B9

Elle a un rôle important dans la formation des globules rouges et blancs, le fonctionnement du système nerveux mais aussi immunitaire. Prépondérante dans la production de nouvelles cellules, favorisant la cicatrisation, elle est donc d’autant importante pendant les périodes d’activité métabolique intense (enfance, adolescence, grossesse avec le développement du futur bébé).

Autre exemple ? Pendant la ménopause, elle peut réduire ses désagréments si elle est associée à certains oligoéléments.

Les signes d’un manque en acide folique

Normalement, le taux d’acide folique dans le sang doit se situer entre 5 et 15 µg/l. Si les analyses mettent en avant une concentration d’acide folique inférieure à ces valeurs de références, alors le patient présente une carence.

Les symptômes ? La plupart du temps, une pâleur excessive sera typique de ce type de carence, et sera liée à une anémie. De même, pourront être observés une rougeur et une inflammation de la langue et une sensation de fatigue tout comme des difficultés à se concentrer. Autres signes potentiels : un appétit en berne, une diminution du poids, une tendance à avoir plus d’hématomes qu’à l’accoutumée, ou encore un saignement des muqueuses.

Risques liés à cette carence

Un déficit en acide folique provoque un ralentissement du renouvellement des globules rouges et blancs, et des cellules intestinales, hépatiques et cutanées.

Chez la femme enceinte, des anomalies de développement du fœtus, une augmentation du risque de prématurité sont risqués. C’est pour cela qu’il est recommandé un apport suffisant même avant la grossesse.

L’apport en vitamine B9

Les besoins journaliers d’un adulte sont de 400 microgrammes par jour. En revanche, les femmes enceintes ont des besoins supplémentaires, à savoir 600 à 800 microgrammes par jour.

C’est par l’alimentation que la plupart des apports peuvent être réalisés, voici les aliments qui en contiennent le plus :

les abats de volailles ;

le foie de veau et le foie d’agneau ;

les légumineuses ;

les épinards, asperges ;

les graines de lin et de tournesol ;

le brocoli, le fenouil, les endives et les betteraves.

Le filet de saumon permet aussi un bel apport, tout comme le riz sauvage cuit.