Carence en magnésium : symptômes et prévention par l’alimentation

Minéral indispensable à notre bonne forme en général, à la détente et l'équilibre, le magnésium quand il n'est pas suffisant dans l'organisme produit des symptômes compliqués à déterminer avec précision.

Le magnésium est un oligo-élément qui joue plusieurs rôles dans l’organisme des enfants comme des adultes : il aide à réduire la fatigue, mais aussi le fonctionnement normal du système nerveux, et il est impliqué dans des fonctions psychologiques de base comme la concentration, le raisonnement mais aussi la mémoire.

Ce minéral est normalement bien apporté par l’alimentation, mais il arrive que notre corps finisse par en manquer.

Les symptômes de la carence en magnésium

Si les manifestations de cette carence sont durs à dégager car ils peuvent être la conséquence de multitudes d’autres pathologies ou que nous pouvons les ressentir souvent sans grande souffrance, les voici néanmoins :

Fatigue

En fin de journée, un petit coup de fatigue peut être ressenti. Comme le système nerveux central régule la qualité du sommeil, et que le magnésium y tient un rôle important, en voici la raison.

Troubles musculaires

Des crampes survenant la nuit, des fourmillements peuvent être liés à une carence en magnésium.

Malaises

Les sensations de vertige et de nausée sont aussi susceptibles d’être causées par cette carence. Le magnésium favorisant l’équilibre électrolytique, le cerveau a du mal à interpréter des signaux au niveau de l’oreille interne en cas de carence.

Hypertension

Le magnésium aide les vaisseaux sanguins à se détendre. Sans magnésium à un taux suffisant, ils se contractent et la pression sanguine augmente mécaniquement.

Autres symptômes

Anxiété, prise de poids, irritabilité, ballonnements peuvent encore se manifester.

Comment assurer un apport suffisant en magnésium ?

Plus de 300 réactions chimiques sont assurées dans notre corps avec le concours du magnésium, d’où l’importance d’un apport minimal. L’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) estime cet apport, en ce qui concerne les adultes, à 380 mg/jour pour les hommes de plus de 18 ans et 300 mg/jour pour les femmes de plus de 18 ans et les femmes enceintes.

Ainsi, quels aliments apportent ces taux minimum ? Attention, certains d’entre eux même s’ils sont sains sont assez caloriques, autant en prendre avec modération :