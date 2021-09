CBD anxiété : le CBD peut-il vraiment soigner l’anxiété ?

L’anxiété est définie comme étant une sensation désagréable d’inquiétude et d’insécurité, c’est un phénomène banal ressenti chez tous les êtres humains.

Il correspond à l’attente justifiée d’une situation à risque, voire dangereuse, et ainsi, prendre des précautions pour l’éviter. Cependant, quand cette sensation d’appréhension qui envahit les individus prend un caractère abusif et permanent, et avant même l’apparition d’un événement qui la justifie (peur sans raison), elle devient un réel problème de santé et une maladie à part entière.

Les différents troubles anxieux

L’anxiété se manifeste de façon très variable, ses formes les plus fréquentes sont :

trouble anxieux généralisé ou « TAG » : une peur inexpliquée de la plupart des situations de la vie quotidienne ;

les troubles phobiques : comportant les phobies spécifiques, la phobie sociale et l’agoraphobie ;

trouble obsessionnel compulsif ou « TOC » : l’association entre idées obsédantes et comportement irraisonné, mais irrésistible ;

les troubles de paniques : une terreur due à l’apparition brutale d’une peur intense.

La prise en charge de l’anxiété ?

De nos jours, les professionnels de santé disposent d’une liste très importante de produits anxiolytiques naturels et synthétiques, on compte parmi eux le fameux cannibidiol « CBD » extrait du cannabis, et ses différentes huiles, ayant la capacité de réguler le taux de sérotonine effondré, et donc, améliorer le bien-être et alléger les esprits. Il est aussi scientifiquement prouvé que Le CBD agit directement sur le cerveau, plus précisément sur l’hippocampe (partie qui régule l’état d’esprit), en favorisant sa neurogenèse, réduisant ainsi l’apparition de troubles anxieux.

Sa posologie

En se basant juste sur la satisfaction des consommateurs, et non sur des études scientifiques approfondies, il est encore tôt pour pouvoir fixer un dosage idéal de CBD. C’est pourquoi, la posologie préconisée passe d’abord par des microdoses, puis augmente graduellement jusqu’à la cessation des épisodes anxieux.

Des notions à surveiller

Avant de consommer n’importe quel produit contenant du CBD, il est essentiel de vérifier :