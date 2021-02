Céréales raffinées : un risque de maladie cardiaque plus important en cas de consommation élevée

Une équipe de chercheur a récemment publié une étude montrant l’impact de la consommation de céréales sur la santé.

Ce n’est pas nouveau, notre régime alimentaire a un impact sur notre santé. Qu’il soit négatif ou positif, des effets sont ainsi ressentis par les individus à court, moyen ou long terme. À travers le monde, les céréales sont un des mets les plus consommés. On les retrouve ainsi de façon complète ou raffinée dans le commerce. Récemment, des chercheurs ont mené une étude sur la consommation de ce type d’aliment ainsi que leurs effets sur la santé.

La consommation de céréale passée au peigne fin

Avant toute chose, un rappel sur les deux grands groupes de céréales est de mise. Dans le cas d’une céréale complète/entière, cette dernière se compose de l’endosperme, le germe et le son. Les deux derniers éléments sont notamment riches en glucides, nutriments et fibres. En opposition, nous avons les céréales raffinées qui se composent uniquement de l’endosperme. Ces dernières ont ainsi un apport nutritionnel plus faible que les céréales entières.

Une nouvelle étude publiée dans le British Medical Journal a ainsi étudié l’impact de la consommation des céréales raffinées, de grains entiers et de riz blanc sur la mortalité ainsi que les maladies cardiovasculaires. Afin de mener à bien cette dernière, 137 130 personnes de 21 pays à revenu faible différent ont renseigné des informations sur leur éducation, mode de vie, antécédents médicaux, statuts économiques et habitudes alimentaires. Âgé de 35 à 70 ans, le panel d’individu n’avait au préalable aucun antécédent de maladie cardiaque et participait au préalable à une recherche sur l’épidémiologie urbaine et rurale (PURE).

L’impact des céréales raffinées sur le risque de maladie cardiaque

Les populations étudiées provenant prioritairement d’Asie (60% des participants), les chercheurs se sont concentrés sur l’impact de la consommation de riz blanc, et des céréales raffinées dans son ensemble. Les premiers résultats ont dévoilé que les personnes consommant de manières élevées des céréales raffinées avaient un risque de décès accru de 27% par rapport aux personnes en mangeant environ moins de 50 g par jour. Le risque d’événements cardiovasculaires graves était quant à lui plus élevé de 33%. L’étude dévoile aussi que l’apport élevé de céréales raffinées corrélait avec une pression artérielle plus élevée.