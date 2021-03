Cerveau : l’activité cérébrale est plus stimulée lorsque nous écrivons sur du papier

L’écriture sur papier permettrait selon une récente étude de stimuler plus efficacement le cerveau et permettrait de mieux mémoriser des informations.

D’année en année, l’utilisation du crayon et du stylo se fait de plus en plus discrète. À la place, nous utilisons aujourd’hui plusieurs outils tels que notre smartphone, tablette ou encore ordinateur portable afin d’écrire et stocker des informations. Une récente étude publiée dans la revue Frontiers in Behavorial Neuroscience vient de constater qu’écrire sur du papier stimulait davantage le cerveau.

Kuniyoshi L. Sakai, neuroscientifique et auteur de ces travaux, souligne ainsi que “Le papier est plus élaboré et plus utile en comparaison aux documents électroniques car il contient plus d’informations ce qui implique davantage de travail de mémorisation”.

Écrire sur du papier est plus bénéfique que l’utilisation de supports électroniques

Afin d’arriver à ces premières conclusions, l’équipe de chercheur a mené son étude sur 48 personnes. Pour analyser l’activité cérébrale des participants, ces derniers ont tout d’abord passé des tests de mémoire. Après cette étape, ils ont dû lire une conversation fictive entre plusieurs personnages. L’échange présentait leurs différents projets pour les deux mois à venir avec des informations précises concernant des dates ainsi que des rendez-vous.

En fonction des groupes formés, les chercheurs leur ont demandé de noter les informations de cette discussion sur papier, tablette ou smartphone. Pour retranscrire ces informations, aucune limite de temps n’avait été fixée. Après cette étape, un questionnaire à choix multiple a été fourni aux participants afin d’évaluer la mémoration de l’emploi du temps des personnages.

L’exercice a été réalisé en 11 minutes par les personnes ayant utilisé le papier, 14 minutes pour les utilisateurs de tablette et 16 minutes pour ceux avec un smartphone. L’étude souligne ainsi que l’utilisation du papier avait permis aux participants d’effectuer “la tâche à une vitesse 25% plus rapide, en comparaison aux tablettes”.

Suite à une IRM, les chercheurs ont aussi constatés que “Les volontaires ayant utilisé le papier avaient davantage d’activité cérébrale dans les zones associées au langage, à la visualisation imaginaire et dans l’hippocampe, une zone importante pour la mémorisation et l’orientation dans l’espace”.