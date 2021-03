Cerveau : lire régulièrement permettrait d’être meilleure en mathématique 

Une récente étude a permis de souligner l’utilisation des mêmes zones du cerveau lors d’exercices de lecture ou de mathématique.

Certaines zones de notre cerveau sont spécifiquement actives lorsque nous faisons différentes actions ou taches. Lors d’une étude menée aux Etats-Unis, des chercheurs ont récemment fait une découverte étonnante : les zones du cerveau stimulées lors de la lecture sont les mêmes utilisée lors de différentes activités telles que les mathématiques.

Identifier la dyslexie en étudiant le cerveau

Des chercheurs de l’université de Buffalo se sont récemment essayés à un l’exercice suivant : identifier des enfants dyslexiques en étudiant la façon dont le cerveau est utilisé lors de la lecture. Menée sur 28 volontaires, l’étude a permis d’identifier avec une précision de 94% la dyslexie lors de premiers tests.

Pour aller plus loin et confirmer ces premiers résultats, les chercheurs ont décidé de mener une autre expérimentation à travers les mathématiques, et plus précisément une tâche de multiplication mentale. Lors de cet exercice, l’objectif était de mesurer la connectivité fonctionnelle des enfants, soit la façon dont le cerveau est virtuellement câblé d’un moment à un autre. Ainsi, les scientifiques pouvaient observer si différentes connexions étaient utilisées lors de la lecture et des mathématiques.

Les mêmes zones du cerveau sont utilisées pour la lecture et les mathématiques

Publiés dans la revue Frontiers in Computational Neuroscience, les résultats de l’étude montrent que les connectivités du cerveau utilisées lors de la lecture ou de tâches mathématiques étaient les mêmes. Ainsi, ces recherches ont permis d’identifier avec une précision de 94% lors de chacun des exercices effectués chez les participants.

Chistopher McNorgan, professeur adjoint au département de psychologie de l’université de Buffalo et auteur principal de l’étude, déclare ainsi « Il est devenu évident que le câblage du cerveau pour la lecture était également présent pour les mathématiques. Ces résultats montrent que la façon dont notre cerveau est câblé pour la lecture influence en fait la façon dont le cerveau fonctionne pour les mathématiques. Cela signifie que vos compétences en lecture affecteront la façon dont vous abordez les problèmes dans d’autres domaines et nous aident à mieux comprendre les enfants ayant des difficultés d’apprentissage en lecture et en mathématiques. »