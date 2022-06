Cheveux : que sont les pellicules et comment s’en débarrasser ?

Ces petits fragments de peau morte du cuir chevelu n'ont aucun lien avec un manque quelconque d'hygiène.

Qui n’a pas connu au cours de sa vie au moins plusieurs épisodes pelliculaires ? Les pellicules sont une desquamation du cuir chevelu trop rapide, et sont donc la conséquence d’un renouveau accru des cellules de l’épiderme du cuir chevelu.

On peut les apercevoir à la racine des cheveux mais aussi sur les épaules, les vêtements. Cette desquamation est mal vue alors que l’hygiène n’est pas du tout liée à ce souci, pas plus qu’une maladie.

Différents types de pellicules

On distingue :

Les pellicules sèches, les plus couramment rencontrées. Petites, blanches, elles ne restent pas sur le cuir chevelu et finissent par tomber sur les épaules. Le plus souvent, aucune inflammation ou démangeaison ne surviennent, et c’est un climat sec qui va les favoriser.

Les pellicules grasses, sont plus grosses, grasses et leur couleur peut varier du blanc au jaune pâle. Contrairement aux sèches, elles collent au cuir chevelu et elles s’accompagnent d’une inflammation pouvant suinter. Des démangeaisons peuvent être intenses et les cette forme grasse est caractéristique d’une dermite séborrhéique. Maus une peau grasse, un excès de transpiration peuvent les causer.

Les causes des pellicules

Un cuir chevelu sec

La desquamation peut résulter d’un manque d’hydratation, de lavages inopportuns ou de l’usage de produits desséchants ou inadaptés au cuir chevelu. Un eczéma, une ichtyose ou un psoriasis peuvent encore en être à l’origine dans les formes sévères de desquamation.

Un excès de sébum

Au contraire, un excès de sébum pourra les produire. Ici, le manque d’hygiène peut être évoqué, ou tout simplement des glandes sébacées produisant le sébum en quantité plus importante. Un champignon, Malassezia, qui est présent naturellement sur la peau, peut aussi provoquer une inflammation et donc des pellicules.

Les adolescents et les hommes sont les plus susceptibles d’être affectés.

Le traitement des pellicules

En premier lieu, il faut vérifier l’absence d’une maladie qui serait associée à leur apparition. Si tel n’est pas le cas, l’usage de shampoings antipelliculaires intégrant des agents anti-inflammatoires comme le zinc, ou des antifongiques, est conseillé.

En cas de maladie sous-jacente, un dermatologue prescrira un traitement adapté.