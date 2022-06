Cheveux : qu’est-ce que l’alopécie ?

La perte de cheveux que ce terme désigne peut être plus ou moins importante. Comment la prendre en charge ?

L’alopécie est le terme lié à la perte de cheveux, qu’elle soit modérée ou sévère, momentanée ou définitive. On estime qu’un nombre de cheveux perdus supérieur à 100 n’est pas normale.

Si le premier désagrément est avant tout d’ordre psychologique, esthétique, cette perte de cheveux peut être le symptôme d’une maladie sous-jacente. Circonscrite à une zone ou affectant l’intégralité du cuir chevelu, elle touche homme ou femme, voire enfant. Chez l’homme cette alopécie survient avant 40 ans les plus couramment et chez la femme, plus tard.

Les causes de l’alopécie

La perte de cheveux, comme nous l’avons dit précédemment, peut être le signe d’une pathologie:

une carence en fer,

une hypothyroïdie, ou au contraire une hyperthyroïdie,

la teigne, le lupus entre autres,

la conséquence d’un traitement comme une chimiothérapie, d’un accouchement ou encore la ménopause.

Des facteurs peuvent aussi la favoriser comme l’hérédité, les androgènes (hormones présentes indifféremment chez la femme ou l’homme), ou encore l’hygiène de vie (stress, alimentation…).

Les signes de la perte de cheveux

L’alopécie androgénique est la plus fréquente. C’est une forme chronique résultant d’une hypersensibilisation du follicule pileux aux androgènes.

Quant à sa forme aiguë, il s’agit d’une chute brutale touchant l’intégralité du cuir chevelu et qui est temporaire et réversible. Les signes :

la chevelure s’amenuise et le cheveu est plus fin,

les cheveux sont moins nombreux ou disparaissent par plaques.

A noter que chez la femme, la perte de cheveux va souvent concerner la zone située derrière la ligne frontale d’implantation et le haut du crâne.

Prévenir la perte de cheveux

Voici ce qu’il faut faire pour limiter le risque de chute de cheveux :

ne pas appliquer trop de produits agressifs pour les cheveux comme les colorations;

laisser sécher les cheveux à l’air naturel;

suivre une alimentation équilibrée;

réduire le stress, l’exposition au soleil, les coiffures serrées…

Traitements de l’alopécie

Chez l’homme, voici ce qu’il est possible de faire :

application de traitements visant à la pousse capillaire,

une greffe de cheveux quand les solutions ou comprimés ne donnent pas de résultats probants.

Chez la femme :