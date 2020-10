Cigarette électronique : les bénéfices à court terme sur l’arrêt du tabac

Les bénéfices à court terme de la cigarette électronique sur l’arrêt du tabac viennent d’être mis en évidence par la revue Cochrane.

Cochrane, une organisation à but non lucratif ayant pour but de regrouper les données scientifiques validées et de les présenter de façon accessible, a publié une revue faisant un bilan sur conséquences de la cigarette électronique afin d’arrêter de fumer.

Des bénéfices à court terme non négligeables

Pour cela, un panel de 50 études comprenant au total 12 430 adultes fumeurs a été analysé. Celles-ci comparées l’efficacité de la cigarette électronique avec nicotine avec d’autres thérapies : les patchs ou gommes de nicotine, la varénicline, les cigarettes électroniques sans nicotine ou un soutien comportemental. Les chercheurs ont ainsi constaté que les probabilités qu’un fumeur arrêter de fumer grâce à la cigarette électronique avec nicotine était plus probables qu’avec les autres thérapies. À noter tout de même que les effets indésirables plus souvent notifiés avec des cigarettes électroniques avec nicotine sont « l’irritation de la gorge ou de la bouche, les maux de tête, la toux et la sensation de malaise. » Cependant, plus les individus consommaient la nicotine de cette façon, plus les effets s’estompaient dans le temps.

Une conclusion encourageante

Suite à cette investigation, les chercheurs estiment que « Les cigarettes électroniques à la nicotine aident probablement les gens à arrêter de fumer pendant au moins six mois. Elles fonctionnent probablement mieux que les thérapies classiques de remplacement de la nicotine et les cigarettes électroniques sans nicotine. Elles peuvent fonctionner mieux que l’absence de soutien ou le soutien comportemental seul, et elles ne seraient pas associées à des effets indésirables graves. » L’organisation n’a cependant aucune donnée lui permettant d’indiquer que les effets de la cigarette électronique soient bénéfiques à long terme.