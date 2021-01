Cigarettes électroniques : des effets néfastes impactent les fonctions cognitives

Une nouvelle étude américaine vient prouver que l’utilisation régulière de cigarette électronique cause de nouveaux troubles sur la santé des consommateurs.

La cigarette électronique est aujourd’hui omniprésente chez les consommateurs. Principalement utilisée afin d’arrêter la cigarette, la vapoteuse s’est ainsi fait une place sur le marché. Cependant, de nombreux effets néfastes sont de plus en plus remarqués par les scientifiques. Récemment, une nouvelle étude a permis de déceler les effets du vapotage régulier sur les fonctions cognitives.

Cigarettes électroniques : des effets sur la santé pas encore entièrement connus

Précédemment, nous apprenions que la cigarette électronique pouvait notamment augmenter les risques d’infection de la bouche, de pneumonie ou même d’un infarctus du myocarde. Afin d’étoffer les effets du vapotage, une nouvelle étude américaine prouve l’impact de la cigarette électronique sur le cerveau. Menée sur 18 000 étudiants et 886 000 adultes par l’University of Rocherster, les chercheurs ont demandé à ces sujets de répondre à un questionnaire. Celui-ci permettait de connaître les habitudes de consommations du tabac ainsi que les fonctions cognitives de chacun d’entre eux. Les travaux ont été publiés récemment dans les revues Tobacco Induces Disease ainsi que Plot One.

Les résultats de l’étude montrent des effets sur les fonctions cognitives

Découvrons maintenant les constatations faites suite à cette étude. Tout d’abord, des troubles cognitifs sont ressentis par les adultes fumants ou vapotants régulièrement. Utilisant le terme de « brouillard mental », les chercheurs ont découvert que les sondés souffraient par exemple de perte de mémoire, de difficultés à prendre des décisions ou à se concentrer. Du côté des jeunes, le risque serait selon eux accru.

Pour information, l’étude nous dévoile en introduction que 27,5% des lycéens et 10,5% des collégiens vapotaient aux États-Unis en 2019, soit environ 4,1 millions d’élèves au lycée et 1,2 million au collège. À titre de comparaison, 11,7% des lycéens consommaient du tabac avec une cigarette électronique en 2017. On remarque donc une forte croissance de la consommation chez les jeunes. Les conclusions faites par l’étude pourront ainsi être un nouvel argument afin de sensibiliser les jeunes.