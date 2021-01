Cœur artificiel : Carmat va pouvoir lancer son modèle très prochainement

Après 27 ans de recherches, le cœur artificiel de l’entreprise française Camart obtient la certification européenne.

Carmat vient enfin d’obtenir la certification européenne pour sa prothèse médicale de cœur artificiel. Une avancée conséquente pour l’entreprise française qui va ainsi lui permettre de commercialiser son dispositif eu Europe dès le deuxième trimestre 2021.

Le cœur artificiel Carmat arrive en Europe

Conçu par le professeur Alain Carpentier, le cœur artificiel Carmat va enfin pouvoir être commercialisé sur le territoire européen. Cette bonne nouvelle arrive grâce au marquage CE du dispositif. L’attente aura été tout de même de 10 ans afin d’obtenir cette certification européenne. Un soulagement et une fierté pour le PDG de Carmat, Stéphane Piat. L’homme déclarerait d’ailleurs lors d’une précédente interview pour BFM Business « C’est un record étant donné la complexité d’un tel appareil. »

Mais que veut dire exactement ce marquage CE ? Comme le dit si bien son dirigeant sur France Info, cela signifie que le cœur artificiel pourra être commercialisé dès le second trimestre 2021 « dans les pays de la communauté européenne et dans une dizaine de pays qui accepte le marquage CE, comme la Russie, le Kazakhstan ».

L’Allemagne et l’Europe en ligne de mire

Les projets de l’entreprise française suite à cette certification européenne sont clairs « Sur les prochains mois on va se concentrer sur la commercialisation et nous allons nous focaliser sur l’Allemagne qui détient plus de 40% du marché et la France », déclare M. Piat. La production de ce cœur artificiel est cependant aujourd’hui très longue. En effet, le PDG de Carmat précise que « il faut un an de la commande des composants à l’assemblage et à la fourniture chez Carmat. En général, une fois qu’on a tous les composants il faut deux mois et demi, trois mois, pour que le produit soit fini, stérile et prêt à être envoyé à l’hôpital ». Le professeur précise « Notre but c’est d’arriver à 10 par mois ». Le coût du dispositif n’a pas encore été officialisé, cependant nous savons que son prix dépasse les 150 000 euros.