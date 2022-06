Colonne vertébrale : qu’est-ce que le spina bifida ?

Courante parmi les maladies rares, il s'agit d'une malformation congénitale de la colonne vertébrale.

Le spina bifida est une malformation du fœtus qui intervient entre le 19e et le 28e jour de son développement. Plus précisément, il s’agit d’une malformation du tube neural, qui est le système nerveux primitif embryonnaire.

Concrètement ? Les tissus proches de la fissure de la colonne vertébrale ne se forment pas comme ils le devraient. Il en résulte une fermeture imparfaite de la colonne vertébrale. Et c’est le plus fréquemment le bas du dos qui est concerné, entre 3 et 6 vertèbres des régions lombaires et sacrales. Le spina bifida concerne un peu plus d’une grossesse sur 1000 et le taux de décès des enfants nés avec cette malformation est inférieur à 10% avant l’âge de 6 ans.

Les formes du spina bifida

Il faut distinguer :

le spina bifida occulta qui est la forme la moins grave, ne donnant lieu à aucun symptôme ou alors mineurs (peau plus claire au niveau de la zone concernée, ou plus foncée, ou encore des lipomes;

le spina bifida kystique méningocèle, dans laquelle la moelle épinière n’est pas touchées même si les méninges peuvent être abîmées. Il n’y a pas de troubles d’ordre neurologique ou moteur;

le spina bifida lipomyéloméningocèle : l’ouverture piège des tissus graisseux qui peuvent compresser des nerfs (de fait, troubles moteurs et neurologiques);

le spina bifida kystique myéloméningocèle avec des signes sévères : malformations, troubles moteurs, neurologiques, urinaires parfois la paralysie de certains membres ne peut être évitée.

Dépistage et prise en charge du spina bifida

Une échographie du foetus suffit à poser un nom sur l’anomalie. Ou encore, grâce à la détection d’alpha-fœtoprotéines dans le sang de la mère ou dans le liquide amniotique, et ce entre la 16e et la 18e semaine de grossesse.

Voici les différents traitements possibles :