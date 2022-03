Au même titre que la couleur de la peau ou encore celle des lèvres ou des gencives, la couleur des dents varie tout autant d’une personne à une autre.

Cela étant dit, quelques facteurs extérieurs et l’âge en sont également pour quelques chose en ce qui concerne le changement de couler des dents qui ont tendance à virer du blanc vers le jaune. Aujourd’hui il suffit d’une seule séance chez le dentiste pour obtenir un sourire d’une blancheur éclatante grâce à une séance de blanchiment des dents. Pour ce qui est des tarifs pratiqués à Paris, on vous dira tout dans l’article suivant!

Quelles sont les techniques de blanchiment des dents utilisées à Paris?

A Paris comme partout ailleurs, les techniques utilisées dans le cas du blanchiment des dents ne sont pas aussi nombreuses que ça et sont au nombre de deux. En effet, le traitement en question consiste à appliquer un produit sur l’émail et de le faire entrer grâce aux deux méthodes suivantes:

Faire pénétrer le peroxyde d’hydrogène en gel par l’action d’une laser à travers l’email

par l’action d’une laser à travers l’email Porter une gouttière imbibée de produit blanchissant pendant deux heures par jour pendant une semaine

Bien qu’aucune de ces ces techniques ne soit douloureuse, il faudrait tout de même savoir que la deuxième est beaucoup plus performante et plus préservative par rapport aux dents même si les résultats s’obtiennent plus lentement.

Combien coûte un blanchiment des dents à Paris?

Comme vous le devinez déjà, ce ne sont pas les adresses de dentistes qui manquent en région parisienne. Toutefois, il devient assez difficile de dénicher un spécialiste capable de le faire de manière irréprochable et à moindre coût. Sachant que ce type de pratique vaut en moyenne entre 500 à 1200 euros, il faudrait préciser que les tarifs varient en fonction de la technique utilisée ainsi que du praticien en question.

Après une séance de blanchiment des dents, les orthodontistes conseillent de ne surtout pas consommer un quelconque aliment pouvant altérer le résultat pendant au moins quelques jours afin d’être sûr d’obtenir un résultat impeccable.