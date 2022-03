Combien coûte un bol tibétain ?

Vous souhaiteriez connaître le coût d'un bol tibétain ? On répond à vos questions !

Quel est le prix d’un bol tibétain ?

Les bols tibétains, il y en a de toutes sortes ! Rien qu’un petit tour en ligne et vous verrez qu’il existe de petites différences entre les différents modèles. Un bol tibétain va coûter entre 49 euros et 119 euros pour les plus grands, et ils sont généralement vendus avec leur maillet (un maillet en bois).

Comme vous pouvez le voir, il s’agit là d’un petit investissement, les descriptions des bols sur les pages des produits nous font découvrir des objets traditionnels, qui ont une longue histoire derrière eux. Les bols tibétains sont censés être fabriqués selon une tradition et un certain respect, en effet, un véritable bol tibétain est fait à partir de sept métaux, pour n’en citer que quelques exemples :

Le fer ;

L’or ;

Le mercure.

Ces différents matériaux sont là pour une raison : chacun d’eux est lié à un chakra et à un astre (l’or symbolisant le soleil et ayant pour but d’agir sur le chakra du plexus solaire). Ainsi, qui dit chakras, dit guérison et travail énergétique, et c’est pour cela que l’on a recours aux bols tibétains dans la méditation.

On les appelle les bols chantants, la raison en est simple : lorsqu’on passe le maillet délicatement sur les bords du bol tibétain, on entend un son qui semble venir d’un autre monde, ce dernier favorise la détente et aide à la méditation.

On peut trouver des bols tibétains à des prix plus réduits sur des sites de vente avec réduction. Attention quand même à bien vous procurer un véritable bol tibétain ! Comment en reconnaître un ? C’est facile : il suffit de l’essayer et de bien identifier le son, les vibrations émises doivent être longues et profondes, elles doivent aussi être agréables.