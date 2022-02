Combien coûtent les interventions de la chirurgie des lèvres?

Une paire de lèvres naturelle bien charnue, bombée, en relief et bien ourlée serait le rêve de chaque femme sur la planète.

Et vu que posséder une bouche pratiquement parfaite mettant en valeur sa dentition n’est pas toujours le cas de tout le monde, il existe des techniques simples aujourd’hui, utilisées en chirurgie esthétique pour obtenir un rendu irréprochable et très proche du naturel pour garantir un effet plus sensuel et plus charnel et permettant d’avoir un jolie sourire plus expressif.

Comment avoir des lèvres plus galbées grâce à la chirurgie?

En effet, les grandes avancées dans le domaine de la médecine et plus particulièrement la chirurgie esthétique et plastique permettent désormais de faire des miracles pour aboutir à un résultat exceptionnel et sublimer toutes sortes de parties du corps qui complexent leur propriétaire. Que vous ayez une bouche abîmée ou mal-formée suite à un quelconque accident ou maladie ou que vous en avez au juste envie de vous les refaire pour avoir une paire qui vous satisfait plus, il existe plusieurs techniques utilisées qui peuvent remédier à votre cas en contrepartie d’une jolie somme d’argent. Voici donc les principales techniques utilisées en chirurgie pour redonner du galbe ainsi qu’un joli sourire aux lèvres:

Les injections d’acide hyaluronique

Le lipofilling

Les implants en silicone

Le lifting de la lèvre supérieure

Combien coûte une intervention chirurgicale sur les lèvres?

Toutes les interventions citées ci-dessous sont différentes quant aux matériaux ainsi qu’à la technique utilisée. Ceci définit bien sur les tarifs pratiqués que vous devez payer pour chacune d’elles. Sachant que le Lip Lift soit l’intervention qui reste la plus chère coûtant généralement jusqu’à 5500 €, voici quelques exemples des tarifs moyens pratiqués en ce moment des autres interventions:

La réduction des boules de Bichat à 4500 €

Réduction de l’une des lèvres à 40

Repulpage des lèvres avec des injections d’acide hyaluronique à 900€ .

Tous ces tarifs ne sont pas fixes et dépendent de plusieurs facteurs à prendre en considération avant de vous adonner à une telle expérience.