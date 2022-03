La cigarette électronique est un gadget qui ne cesse de gagner en popularité, que ce soit auprès d’anciens fumeurs ou de non-fumeurs. En effet, il est possible de choisir l'e-liquide que vous désirez, avec des saveurs multiples et des dosages de nicotines allant de 0% à 30%.

Par conséquent, il peut être utilisé comme aide au sevrage. Comme il peut également remplacer la cigarette pour un outil plus respectueux de l’environnement. Cependant, pour les novices, plusieurs questionnements peuvent être mis sur le devant de la scène. Parmi les plus récurrents, on retrouve le nombre de fois qu’il est conseillé de tirer sur une cigarette électronique. Focus sur cet aspect de la cigarette électronique.

Combien de fois tirer sur une cigarette électronique ?

Tout d’abord, il faut savoir que le nombre de tirages sur votre cigarette électronique est illimité. En effet, ce nombre est généralement déterminé en fonction de vos envies et besoins. Cependant, il est essentiel de comprendre qu’en moyenne 15 bouffées de votre cigarette électronique représente une cigarette ordinaire. Toutefois, ce chiffre fluctue en fonction du taux de nicotine compris dans votre e-liquide.

En outre, si vous désirez connaître le nombre de puffs que vous avez tiré chaque jour, il est possible de se fier au calculateur de puffs. Ce dernier se présente sous forme d’un écran incrusté dans la cigarette électronique. Pour conclure, le nombre de fois où vous tirez sur une cigarette électronique importe peu du moment que les puffs ne vous font pas tousser. De ce fait, ils sont réglementés selon :

Vos besoins en nicotines ;

Votre consommation journalière ;

Votre état de santé.

La fréquence de vapotage idéale

Ici, les besoins du vapoteur priment également sur la détermination de la fréquence de vapotage adéquate. De ce fait, un fumeur expérimenté aura une fréquence de vapotage plus élevée qu’un vapoteur débutant. De ce fait, l’e-liquide du fumeur débutant tiendra plus longtemps que celui de l’expérimenté. Pour conclure, les médecins et tabacologues conseillent de limiter sa consommation d’e-liquide à 5 ml.