Combien de glucides par jour nous faut-il ?

On sait bien que l’alimentation chez les diabétiques est très importante, elle doit être équilibrée, normale et surtout, il faut bien la diviser en trois repas. Ce qui fait qu’on doit compter le nombre de glucides.

Combien de glucides faut-il par jour ?

Il faut tout d’abord savoir que, si vous êtes un sportif, vous pouvez alors prendre plus de glucides qu’une personne non sportive. Par exemple, pour les athlètes qui sont assez secs, ce qui signifie qu’ils ont 10 % de graisse ou moins, ils peuvent consommer beaucoup plus de glucides, soit près de 7 g ou plus par kilo. Cependant, pour ceux qui sont :

En surpoids.

En sédentaire.

L’une des meilleures approches pour vous est de tout simplement avoir une faible quantité en glucide.

Si vous avez envie de maigrir, à ce moment-là, il vous faut un apport de glucides qui soit assez suffisant, c’est très essentiel pour la suite. Et si vous êtes diabétique, alors il vous faudra au minimum 180 jusqu’à 200 g par jour, ce qui fait près de 70 g à chaque repas principal.

En bref pour des personnes lambda, dans votre journée essayer de prendre :

45 g le matin.

À midi 60 g.

À la collation 15 g.

Le soir, 60 g.

Savez-vous qu’il existe deux types de glucides ?

Sachez qu’on a les glucides simples, ainsi que les glucides complexes !

Pour les glucides simples, ils sont en temps normal représenter par :

Le lactose qu’on peut trouver dans quelques produits laitiers tels que le lait.

Le fructose qu’on retrouve dans tout type de fruit.

Pour les glucides complexes, eux ils sont plutôt constitués de plusieurs et différentes molécules qui par la suite, finissent par être transformé en glucose qui n’arrive qu’au cours de la digestion ! On peut les retrouver dans :