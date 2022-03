Combien de temps se conserve le e-liquide ?

Comme tout autre produit ou aliment, il est tout à fait normal de concevoir que le e-liquide a également un délai de conservation et une date d'expiration qu’il est impératif de respecter.

temps-conserve-eliquide

Généralement, on conseille de ne jamais dépasser une durée de deux années qui est définie comme étant la date limite d’utilisation optimale (DLUO) et qu’on retrouve sur chaque e-liquide dédié à chaque cigarette électronique.

Combien de temps conserver le e-liquide ?

Une fois le flacon de e-liquide ouvert et entamé, il est vivement recommandé de ne pas dépasser les six mois après la première utilisation. Une fois arrivé à échéance, il est conseillé de carrément jeter le contenant même s’il n’est pas achevé. Toutefois, certains consommateurs préfèrent aller jusqu’à 18 mois d’utilisation sous prétexte que la fiole possède toujours toutes ses propriétés et conserve parfaitement son arôme. Au-delà de cette durée, cette affirmation ne pourra aucunement être vraie, car les saveurs deviendront quasiment inexistantes. Afin de conserver parfaitement votre flacon le plus longtemps possible sans en gâcher la moindre goutte, il est conseillé de vous procurer des petites fioles contenant de petites quantités de e-liquide, assez pour vous servir pendant une semaine.

Quelques conseils pratiques pour prolonger la durée de vie de son e-liquide ?

Afin de conserver l’arôme et les propriétés de son flacon de e-liquide plus longtemps possible et profiter de sa vape comme il se doit, voici quelques conseils pratiques qui pourraient vous être d’une grande aide :

Éviter tout prix la chaleur et l’humidité ;

Éviter de laisser la fiole exposée directement à la lumière du soleil ;

Favoriser l’utilisation des flacons de petite taille ;

Ne jamais omettre de fermer le flacon après chaque utilisation.

Si vous faites partie des partisans du fait maison et que vous suivez des DIY pour fabriquer vous-même vos flacons d’e-liquide, sachez que vous devez absolument empêcher l’air de pénétrer à l’intérieur afin de conserver le contenu le plus longtemps possible. Pour ce faire, vous n’aurez qu’à les remplir à ras bord et le tour est joué !