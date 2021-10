Comment affronter la fatigue en début de grossesse ?

La grossesse en elle-même est une étape très délicate dans la vie d'une femme, les changements que subit son corps pendant cette période sont innombrables.

Cependant, durant le premier trimestre, on parle beaucoup plus de changements physiologiques, l’organisme commence à s’adapter aux exigences du fœtus, en lui conférant tous les éléments nécessaires à sa survie. De ce fait, le début de grossesse est considéré comme une période de grande consommation d’énergie, qui s’accompagne souvent de grosses fatigues.

Quelles sont les causes de la fatigue en début de grossesse ?

Le premier triste de grossesse s’accompagne toujours d’une explosion de production de progestérone, c’est une hormone responsable de la préparation de l’utérus à la nidation, autrement dit implantation de l’embryon; et c’est aussi cette hormone-là qui provoque l’état de fatigue et de relâchement du corps en raison de son effet sédatif. Par ailleurs, la grossesse entraîne une augmentation du flux sanguin, ce qui accélère le rythme cardiaque ; par conséquent, la consommation d’énergie augmente et le besoin de reprendre des forces augmente avec.

Comment booster son énergie pendant le premier trimestre de la grossesse ?

Il faut savoir que la somnolence permanente en début de grossesse est un phénomène très naturel et commun, car ses principales origines sont physiologiques. Néanmoins, il existe plusieurs méthodes et astuces pour vous redonner la pêche :

procédez à un dosage de fer : les carences en fer sont très fréquentes chez les femmes enceintes ;

faites le plein de vitamines ;

ne pas négliger le petit déjeuner : équilibré et consistant, pour vous faire tenir la journée ;

pratiquez une activité sportive : au moins 30 min par jour, en adaptant l’intensité des exercices à votre rythme ;

buvez suffisamment d’eau, et préconisez une alimentation saine et équilibrée, riche en fruits et en légumes ;

couchez-vous tôt : avoir un bon rythme de sommeil vous aide à mieux récupérer.

Si malgré tout vos efforts à rebooster votre énergie, l’état général de fatigue persiste toujours, pensez à prendre un congé et de vous donner le repos qu’il vous faut. Ceci dit, n’oubliez pas de toujours vous référer à votre gynécologue.