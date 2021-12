Comment agit l’autohypnose sur l’impuissance ?

Ayant été longtemps qualifié de tabou, l'impuissance chez les hommes est un réel problème qui touche beaucoup plus de gens de sexe masculin comme féminin que vous pouvez l’imaginer.

Aujourd’hui ce sujet est librement et ouvertement traité, sur des plateaux télé, sur le net, avec son médecin ou entre amis, l’absence d’érection ou l’éjaculation précoce ne sont plus des choses à cacher ou à nier, mais bien au contraire à discuter afin de s’en libérer et de trouver des solutions adéquates à chaque type de trouble sexuel.

L’origine de l’impuissance chez les hommes

D’après les dernières constatations dans le domaine de l’hypnothérapie, l’hypnose serait en effet très efficace pour remédier aux problèmes liés à l’impuissance chez la gent masculine. Selon les experts, ce trouble du moins sérieux, viendrait du fait que l’homme soit hyper-contrôlant au moment décisif, ce qui le met sous constante pression qui est comme on le sait si bien le principal ennemi dans ce genre de situation. Ainsi, l’hypnose ou l’autohypnose permettrait de passer en mode lâcher prise et de redonner la part belle au ressenti. Cependant, avant de passer à ce genre de thérapie, il est d’abord conseillé d’écarter toutes causes organiques qui pourraient être la cause de ce dysfonctionnement, et de recourir à cette issue comme dernier recours. Hormis les problèmes d’ordre organique, l’impuissance pourrait venir également de l’un des aspects suivants:

le souci de la performance ;

la peur de ne pas être à la hauteur ;

l’hyper contrôle ;

la timidité ;

une première expérience ratée.

L’autohypnose en serait la clé

En guise de réponse à ce fléau qui touche nombre d’entre nous, l’autohypnose serait en effet la botte secrète pour y remédier. Sachant que le cerveau humain est scindé en deux parties égales, avec un hémisphère droit responsable des émotions et un gauche qui serait plus rationnel, l’hypnose devra se charger de soulager ce dernier afin d’aboutir à des résultats concrets contre l’impuissance. Cette situation qui est du moins un peu gênante pour le couple : l’érection pour l’homme et l’orgasme pour la femme, pourrait avoir donc avoir pour origine une hypersollicitation du côté gauche de notre cerveau surtout pendant les ébats, ce qui pourrait très bien entraîner l’inhibition de nos fonctions sexuelles.

Dans ce cas, l’autohypnose ne cherche aucunement à repérer la source primaire de cet état d’impuissance sexuelle, mais plutôt à lever toutes sortes d’inhibitions qui empêchent le bien-être du patient lui permettant ainsi de retrouver une vie normalement saine et une activité sexuelle épanouie.