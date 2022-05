Comment appliquer la chrononutrition pour homme ?

Le domaine de la nutrition regorge de plus en plus de tendances et celle qui est la plus intrigante est la chrononutrition.

Cette méthode est centrée sur l’influence des sécrétions enzymatique et hormonales sur le métabolisme. Il s’agit d’un régime alimentaire qui combine alimentation et horloge biologique.

Vous êtes un homme et vous souhaitez prendre plus soin de votre ligne et changer vos habitudes ? Il s’avère que la chrononutrition est le régime idéal. Nous vous en disons plus dans la suite de l’article.

Comment appliquer la chrononutrition pour un homme ?

Plusieurs études menées autour de l’influence de l’alimentation sur l’organisme ont démontré qu’il est tout à fait possible de manger tout ce qu’on désire, sans se priver, mais à des moments bien précis de la journée. Le concept de chrononutrition préconise de se nourrir différemment selon notre horloge biologique.

Un menu type est constitué de quatre repas, à savoir :

le petit-déjeuner ;

le Déjeuner ;

le goûter ;

le dîner.

Le petit-déjeuner

C’est en principe le repas avec lequel vous débutez votre journée, c’est donc un moment capital pour le restant de votre matinée. Pour éviter les coups de fatigue ou de faim, favorisez plutôt des repos constitués de protéines et sucres lents permettant de tenir toute la matinée.

Le déjeuner

Les repas doivent être pris aux alentours de midi. Ceux-ci doivent être préférablement riches en fibres, protéines et en légumes. Il est aussi conseillé de limiter ou éviter complètement de consommer du sucre durant votre déjeuner.

Le goûter

La collation est le moment idéal pour consommer des aliments riches en glucides, car c’est à cette période de la journée qu’ils sont le mieux assimilés.

Le dîner

Comme c’est le dernier repas de la journée, il doit être léger. Il est plutôt recommandé de manger des aliments faciles à digérer comme le poisson, les légumes ou les protéines végétales. Les glucides et les graisses sont à bannir.