Comment bien se brosser les dents ?

C'est au moins deux fois par jour que ce brossage doit être effectué pour conserver une bonne hygiène bucco-dentaire.

Deux fois par jour, c’est la fréquence minimum de brossage des dents en vue de conserver la bonne santé de ses dents et éviter une mauvaise haleine (l’halitose).

De nos jours, il est recommandé de procéder à ce lavage pendant deux minutes avec une brosse à poils souples qui préservent à la fois les gencives et l’émail; brosse à dents qui doit être changée tous les trimestres environ, quand les poils commencent vraiment à avoir mauvaise mine.

Et c’est avec un dentifrice contenant du fluor que ce brossage sera le plus performant au niveau de la lutte contre l’apparition des caries.

Deux minutes par brossage

Ces deux minutes sont nécessaires pour que le fluor soit efficace. Les plus petits pourront se référer à un sablier, et/ou un chronomètre sur un smartphone, et ce conseil vaut aussi pour les plus grands.

À chaque âge son brossage

Oui bien entendu, ce n’est pas parce que les dents de lait sont vouées à disparaître qu’il ne faut pas s’en occuper. Voici les étapes selon l’âge :

vers 6 mois, quand elles percent, les nettoyer à l’aide d’une compresse humide ou une brosse contenant une trace de dentifrice fluoré correspondant à l’âge de l’enfant. À effectuer chaque soir avant de dormir ;

entre 1 an et 18 mois, quand surviennent les premières molaires, un brossage au minimum par jour ;

entre 3 et 6 ans, l’enfant sera assisté d’un adulte ou effectuera son brossage seul.

Le brossage étape par étape

Rappelons ici qu’avant le brossage, il ne faut pas ajouter d’eau sur votre brosse, seul le dentifrice doit être présent. Bien conserver un ordre de progression, l’exemple pris ici est celui du haut avant le bas, face côté joue au fond de la bouche au fond à gauche :

Voici comment faire pas à pas :

la brosse doit être placée au croisement entre dents et gencives et inclinée à 45° par rapport aux dents ;

le poignet effectue un mouvement semi-circulaire qui imprime un mouvement en rouleau dans le sens gencive –> dent. À répéter 2 à 3 fois pour chaque groupe de dents. Faire de même pour toutes les faces des dents du haut, côté joue ou lèvres, jusqu’à la dernière molaire droite ;

de façon identique, faire toutes les faces côté langue des dents supérieures ;

positionner la brosse verticalement pour faciliter le nettoyage de la face côté langue des dents de devant ;

terminer en brossant les faces du dessus des dents : 10 fois minimum par côté d’avant en arrière.

Recommencer avec les dents inférieures. Passer la brosse sous l’eau.

Comme la brosse ne peut passer entre les dents, l’utilisation de fil dentaire est recommandée.