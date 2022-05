Comment bien utiliser les protections intimes périodiques ?

Entre les différents moyens disponibles et les règles d'hygiène à respecter, faisons le point sur les protections périodiques.

Tampon, coupe menstruelle, serviette hygiénique, culotte de règles, protège-slip… Les protections hygiéniques lors des règles sont nombreuses.

Avant de donner les conseils pour leur bonne utilisation, commençons par rappeler les règles d’hygiènes les concernant.

Protections intimes : règles d’hygiène

Avant tout usage, il convient de laver les protections qui peuvent l’être (serviettes, coupe, protège-slips). En ce qui concerne la coupe, la nettoyer à l’aide d’un savons sans huile et sans parfum, d’eau chaude entre chaque utilisation.

Après comme avant le changement de protection, bien se laver les mains et au quotidien, effectuer une toilette intime appropriée.

Du bon emploi des protections hygiéniques périodiques

L’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) demande aux fabricants de protection d’apporter un soin particulier à la qualité des matières premières et de corriger, au besoin, la présence de substances chimiques.

Elle leur recommande en outre d’afficher clairement, sur l’emballage, sur ce risque et particulièrement au sujet des coupes menstruelles dont l’usage est le plus récent.

Les cas des protections internes

Un choc toxique (nous y reviendrons dans le chapitre suivant) doit être évité et dans ce but, il faut respecter les recommandations d’usage propres à chaque protection :

changer de tampon toutes les 4 à 6 heures maximum ;

vider la coupe toutes les 4 à 6 heures maximum ;

préférer les serviettes hygiéniques pour la nuit.

Le tampon doit posséder un pouvoir d’absorption adapté au flux menstruel et tampon, tout comme la coupe menstruelle, doit être seulement utilisé pendant la période menstruelle.

Prévention du risque de choc toxique

Qu’est-ce que le risque toxique qu’il faut à tout prix éviter ? Environ 1 femme sur 100 porte dans son vagin une bactérie de la famille des staphylocoques dorés, et cette présence est asymptomatique. Mais cette bactérie est susceptible d’entraîner un syndrome du choc toxique au moment des règles en cas d’usage de protections périodiques internes.

Le sang stagne dans le vagin, ce qui favorise un environnement propice à la multiplication de la bactérie. Elle produit une toxine qui se répand dans l’organisme et provoque un choc toxique via la circulation du sang.

Ce risque est 2 fois plus important quand le tampon est gardé plus de 6 heures, même chose lorsqu’il est porté toute une nuit.

Pendant les règles, il survient accompagné d’une forte fièvre, des symptômes évoquant ceux de la grippe ou de la gastro-entérite (nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales). Il faut, au début de tels symptômes, retirer tampon ou coupe et consulter sans plus attendre pour une prescription antibiotique et d’immunoglobulines intraveineuses.