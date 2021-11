Comment calculer la fréquence cardiaque ?

Il existe de nombreuses méthodes pour déterminer votre fréquence cardiaque maximale lors du jogging.

La notion de fréquence cardiaque maximale (ou HR max) est simple : c’est le plus grand nombre de battements par minute que votre cœur peut atteindre tout en exerçant un effort maximal. Cependant, déterminer votre fréquence cardiaque maximale est plus difficile. Heureusement, il y a des options !

Quelle est la définition du pouls ?

Le pouls est la sensation d’un battement d’artère par la peau. Quand vous mettez vos doigts sur une artère, vous le sentirez. « Ce sont les battements de cœur qui traversent les artères. Nous ressentons de minuscules et très légères pulsations qui correspondent à l’éjection cardiaque véhiculée par les artères. L’artère se déplace régulièrement ; c’est une pompe qui se remplit et envoie à une vitesse d’environ 60 battements par minute “, explique le Dr. Walid Amara.

Troubles associés à l’UC

Selon la Fédération Française de Cardiologie, une fréquence cardiaque insuffisante ou trop élevée peut suggérer un trouble du rythme cardiaque :

la tachycardie survient lorsque le cœur bat excessivement rapidement (plus de 100 battements par minute) ;

si votre rythme cardiaque est trop lent (moins de 50 battements par minute), vous pourriez avoir une bradycardie ;

l’arythmie survient lorsque le cœur bat de façon irrégulière.

Comment puis-je calculer manuellement mon pouls ?

Placez deux doigts à la base de votre pouce et comptez le nombre de battements pendant trente secondes pour déterminer votre pouls. Le nombre de battements par minute est alors obtenu en multipliant ce nombre par deux. « Lorsqu’on mesure une impulsion, il est essentiel de noter non seulement sa fréquence, mais aussi sa régularité. La Société européenne de cardiologie (ESC) recommande de prendre le pouls chez les patients de plus de 65 ans, non pas pour la fréquence cardiaque, mais pour la régularité du pouls afin de détecter les arythmies “, selon le médecin.

Comment puis-je utiliser un oxymètre pour déterminer mon pouls ?

L’oxymètre est un petit instrument qui surveille la quantité d’oxygène dans le sang. Quel est le principe ? Placez l’oxymètre sur la pointe de l’index. L’impulsion est déterminée automatiquement.