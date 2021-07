Comment changer de régime alimentaire ?

Changer de diète et tenir bon, en voilà un défi. On peut cependant y parvenir avec un peu de planification.

Il n’est pas facile de se défaire de ses habitudes, d’autant plus quand elles sont ancrées depuis l’enfance et qu’on y revient trois fois par jour, à chaque repas ! Pourtant, une transition est toujours possible pour basculer vers un autre régime, pour soi, l’environnement ou les animaux.

Un plan en quatre semaines

Entre le régime par défaut des français, omnivore à tendance carniste, et le panel d’autres possibilités que composent les régimes végétariens, végétaliens, crudivores, flexitariens voire paléo, il y a le choix. La science nous apprend cependant une chose : plus la part de fruits et légumes est importante, mieux on se porte. À chacun ensuite de faire ses choix en fonction de sa conscience et de l’état de ses connaissances. Si vous souhaitez basculer vers un autre régime, pensez à consulter un spécialiste. Un régime végétalien par exemple nécessite un supplément en vitamines, la B12 (également donné aux animaux d’élevage, qui comme nous ne le synthétisent pas) qu’on peut prendre au quotidien sous la forme de pastilles ou moins régulièrement sous forme d’ampoules.

Semaine 1 : changer son petit-déjeuner

Commencez votre transition par le premier des repas, celui qui a longtemps, à tort, été baptisé « le plus important de la journée ». Si vous avez l’habitude de boire du lait et souhaitez changer pour un régime végétalien, remplacer votre brique par du lait de soja, d’amande, de riz, d’avoine ou de coco, les variétés ne manquent pas. Même cas si vous êtes friand de yaourts ! Et si vous aimez manger des tranches de bacon comme nos lointain cousins américains, vous pouvez opter à la place pour un bol de céréales : la densité calorique étant moindre, la sensation de satiété viendra plus tard, vous mangerez donc plus, et la sensation de faim sera elle aussi retardée. Veillez à avoir un apport en protéines suffisant.

Semaine 2 : changer son déjeuner

Comme pour le petit-déjeuner, il s’agira de faire ses courses différemment, mais ce repas étant souvent pris rapidement ou en-dehors de chez soi, il requiert de nouvelles habitudes. Concentrez vous les premiers temps sur la lecture des étiquettes à l’arrière des produits, à faire entrer vos achats dans votre budget (un régime à base de fruits et légumes coûte généralement moins cher qu’un régime à base de viande, fromage, lait et poisson). Veillez à avoir un apport en calcium suffisant, et à planifier vos repas en lisant des recettes, en fonction desquelles vous ferez vos achats. Vous pouvez aussi tenir un journal d’humeur et de goût pour savoir comme vous avez vécu cette semaine de transition, ce que vous avez découvert et trouvé facile ou difficile afin de pouvoir persévérer la semaine suivante.

Semaine 3 : changer son dîner

Le dîner est en général le repas que l’on est libre de préparer avec le plus de temps : une fois rentré chez soi, on peut tranquillement parcourir des recettes, choisir celle qui paraît la plus alléchante, la plus simple ou la moins chère et l’élaborer. On peut la préparer seul ou à plusieurs, rendre l’apprentissage pédagogique si l’on a des enfants, expérimenter avec des épices… On peut également préparer des repas pour le lendemain, notamment pour le déjeuner, en doublant les rations. C’est une étape importante pour prendre du plaisir à passer du temps en cuisine, pour apprendre à cuisiner différemment, par exemple sans huiles pour ceux désirant passer à un régime d’aliments complets de source végétale comme le préconise le Dr. Michael Greger dans son ouvrage au titre aussi dramatique que programmatique, Comment ne pas mourir.

Semaine 4 : ajuster sa consommation selon ses envies

Les trois dernières semaines, vous n’avez peut-être pas été irréprochable et personne ne vous en voudra. Vous avez dû relever le défi de changer votre façon de vous alimenter, une, deux puis trois fois par jour pendant sept jours, et ce n’est pas facile. Utilisez cette semaine qui s’ouvre pour repenser aux difficultés que vous avez du affronter, à celles que vous rencontrerez peut-être (manger au restaurant ou avec des amis) et comment rester fidèle à vous-même. Ne soyez pas trop dur avec vous si vous n’avez pas été parfait, ce n’est que le début de votre transition !