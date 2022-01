Comment choisir une blouse médicale pour femme en coton ?

Dans le domaine de la médecine et de la santé, la blouse médicale est un accessoire de travail indispensable pour la majorité du personnel.

Elle permet, aux patients, de faire la distinction entre les différentes échelles et le rôle de chaque employé et elle est mise par le corps médical pour se protéger des éventuels risques d’infection ou de contamination, mais en raison de son port constant et quotidien, chaque personne, de l’infirmière au chirurgien en passant par le médecin de base, doit être munie d’une blouse médicale adéquate. Retrouvez dans cet article, nos conseils pour bien choisir la blouse médicale pour femme en coton.

Les critères de choix d’une blouse médicale pour femme en coton

Sur le marché de la vente de blouse médicale pour femme, une multitude de choix s’offrent à vous. En effet, il vous sera possible d’en trouver en différents styles, couleurs, modèles et matériaux de fabrication. Elles peuvent être courtes, longues, avec ou sans manches, etc et vous pourrez trouver des blouses médicales pour femme de diverses fermetures :

à presse ;

à boutons ;

à zip.

En outre, il vous sera aussi possible d’en trouver avec différentes coupes (contrés, droites, etc) et plusieurs types d’encolure (cols ronds, en V, classique, etc). Cependant, il faut savoir que votre critère principal devra être le tissu avec lequel elle est fabriquée. En effet, ce dernier devra :

éviter tout frottement de la peau ;

ample et légère ;

permettre une bonne circulation de l’air ;

être facile à entretenir.

Face à cela, les matières synthétiques telles que l’élasthanne ou encore l’acrylique sont à éviter. Il faudra donc privilégier les blouses médicales pour femme réaliser en coton. Après cela, en fonction de l’institution dans laquelle vous travaillez, il faudra respecter le code des couleurs qui y est imposé pour chaque rang, métier ou fonction. Ensuite, la blouse médicale pour femme en coton devra être choisie selon la morphologie de chacun. Il est préférable de toujours opter pour une taille au-dessus de la tienne, pour avoir une grande liberté de mouvement. Enfin, le dernier critère sera la personnalisation de votre blouse.