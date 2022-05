La mode des bougies est très tendance ces derniers temps. La bougie est actuellement considérée comme un incontournable de l'hiver, elle permet de créer une ambiance chaleureuse et apaisante.

Les bougies sont également utilisées pour le yoga, la méditation, etc. Pour profiter pleinement de votre bougie tout en préservant votre santé, il est indispensable de choisir une bougie naturelle, c’est-à-dire une bougie à base de cire végétale ou animale.

Cire de bougie naturelle

Les bougies synthétiques sont généralement fabriquées à base de paraffine. Lorsqu’il est chauffé, ce produit libère des substances cancérigènes et toxiques telles que le toluène, le benzène, l’acétone, etc. Ces substances peuvent provoquer des réactions cutanées, des allergies, ainsi que des crises d’asthme. Si vous aimez beaucoup les bougies et que vous en consommez beaucoup, c’est simple ! Il suffit de choisir des bougies en cire naturelle. La bougie naturelle est une bougie fabriquée avec de la cire végétale 100% biologique. Il existe différents types :

La cire de colza : produite de manière éthique et ne contient pas de substances toxiques ;

La cire de soja : biodégradable et naturelle ;

La cire de noix de coco.

La cire d’abeille est également naturelle et diffuse une belle odeur, mais elle n’est pas écologique ! Elle conduit à la surexploitation des abeilles.

Comment choisir une bougie naturelle non toxique ?

La plupart des bougies vendues dans les magasins sont faites de paraffine, car elle est peu coûteuse et facile à utiliser. Ainsi, le premier critère pour distinguer une bougie naturelle d’une bougie chimique est le prix. La bougie naturelle est relativement chère. Un autre critère qui vous permet de savoir si la bougie est naturelle est les indications de l’emballage. Dans les bougies naturelles, vous trouverez les indications suivantes :