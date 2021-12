Comment choisir une chaussure de sécurité pour soudeur ?

Le soudeur est un professionnel qui exerce aussi bien dans son garage qu’au niveau des chantiers de construction, dans le domaine du transport ainsi qu’au sein de l’industrie.

De ce fait, dans son quotidien, il est souvent amené à faire face à divers risques. C’est à cet effet qu’il est primordial que chaque soudeur soit muni du matériel de protection adéquat. Parmi les plus importants, pour sa santé, il y a la chaussure de sécurité. Retrouvez dans cet article, comment la choisir.

Les critères de choix d’une chaussure de sécurité pour soudeur

Le métier de soudeur consiste principalement à manipuler le métal. Pour ce faire, il utilise une chaleur à température élevée. Par conséquent, sa chaussure doit être caractérisée par une résistance élevée contre la chaleur, pour prévenir tout projectile chaud. Il faudra donc se munir d’une chaussure de sécurité qui ait une semelle réalisée à partir d’un caoutchouc en nitrile. Il faut savoir qu’il résiste à de fortes températures allant jusqu’à 300 °C. Ajoutez à cela, la mise en place d’une semelle intérieure qui permet un ralentissement de la transmission de chaleur, de la semelle à votre pied. Le second critère sera la protection de vos pieds contre la chute d’objets. Pour ce faire, la chaussure de protection pour soudeur devra avoir :

un embout de protection

une protection des métatarses

Ensuite, il sera préférable d’opter pour une chaussure qui n’est pas de lacets. Cela permettra au soudeur de la retirer facilement, en cas de besoin. Face à cela, les chaussures de sécurité doivent être munies de velcros ou de boucles. Enfin, le cuir de la chaussure doit être de qualité et très résistant. Par conséquent, il faudra éviter le cuir suédé et encore plus la toile.

Préférez les chaussures de sécurité soudeur conçu avec un fil auto extinguible

Le fil auto extinguible est un élément qui empêche toute propagation du feu. Cela certes ne permet pas une meilleure protection pour votre pied, mais la durée de vie de la chaussure est optimisée. Par conséquent, même lorsqu’un élément en fusion atteint le fil, ce dernier ne risque pas d’être décousu.