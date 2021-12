À partir d’un certain âge, les règles deviennent une préoccupation mensuelle pour chaque femme. Face à cela, les solutions qui sont généralement adaptées sont l’utilisation de serviettes hygiéniques ou encore de tampons.

Toutefois, il présente divers inconvénients, tels que les fuites, la gêne ainsi que les odeurs. Par conséquent, la culotte menstruelle lavable est le nouvel habit tendance à avoir dans sa garde-robe. Très écologique, esthétique et pratique, elle vous permettra de faire face à cette période.

La culotte menstruelle lavable

C’est une culotte qui est principalement utilisée lors de la survenance de règles. Sa caractéristique principale est de fournir une protection optimale contre tout risque de fuite, mais en plus de cela, il est réutilisable. Pour ce faire, il faudra uniquement procéder à son lavage. De cette manière, vous pourrez économiser votre argent et protéger la planète. Ce qui en fait l’élément essentiel pour remplacer les autres protections menstruelles jetables. Habituellement, l’ensemble de ces culottes est réalisé à partir de matériaux naturels et elles sont réparties en trois couches :

l’absorbante (coton) ;

la rétentrice (fibre de bambou) ;

l’imperméable (polyester imperméable).

La couche absorbante est celle qui a un contact direct avec la partie intime féminine. Par conséquent, il est essentiel d’utiliser un tissu qui soit respectueux de la fragilité de cet endroit. Pour ce qui est de la couche rétentrice, sa fonction est de contenir le sang. Enfin, la dernière couche est fabriquée avec un matériau qui lie résistance à l’eau et transpiration.

Comment choisir une culotte menstruelle lavable ?

Tout d’abord, le premier critère est la forme de la culotte menstruelle. Elle devra être choisie en fonction du flux :

pour les natures abondantes, privilégiez un modèle couvrant ;

pour les natures légères, privilégiez un modèle échancré ;

pour les flux moyens, adoptez les coupes classiques.

De cette manière, la superficie de la zone mise en place pour l’absorption est adaptée. Ensuite, il faudra la choisir en fonction de vos préférences :

satiné ;

dentelle ;

couleur.

Enfin, le dernier critère est le prix de la culotte qui varie selon sa qualité, son lieu de fabrication, les tissus utilisés et la décoration présente.