Le domaine de l'alimentation et de la nutrition regorge de plus en plus de tendances, et celle qui prennent de l'ampleur est le jeûne intermittent et la chrono-nutrition.

Le jeûne intermittent est un type de plan alimentaire qui associe jeûne et alimentation régulière. Les jeûneurs, après leur dernier repas du jour, attendent plusieurs heures avant de prendre le premier du suivant. La chrono-nutrition porte son intérêt sur l’influence des sécrétions enzymatiques et hormonales sur le métabolisme de l’organisme. Il s’agit d’un régime alimentaire qui combine alimentation et horloge biologique. Il semblerait donc que leur combinaison ferait un duo de tonnerre.

Comment combiner jeûne intermittent et chrono-nutrition ?

L’application du jeûne intermittent se fait de plusieurs manières. Il convient d’abord de :

Choisir des périodes régulières pour manger et jeûner ;

Rééquilibrer son alimentation ;

Déterminer vos objectifs.

Vous pourrez par exemple jeûner pendant 16 heures et prendre vos repas durant une période de 8 h, ou jeûner durant 18 h et manger durant 6 h. La période de jeûne permet au corps de brûler plus efficacement les calories et les graisses consommées lors de votre dernier repas.

Il est conseillé d’opter pour un jeune intermittent de 16-8 h, en commençant votre premier repas au déjeuner. Ce dernier doit être un mélange de protéines, de légumes à volonté et de féculents. Il ne doit tout de même pas être trop lourd. La collation, est une sorte de pause gourmande qui vient après 4 h du déjeuner. Elle est importante, car elle permet de tenir jusqu’au dîner. Celle-ci doit être idéalement composée de glucides, de fibres.

Ensuite, vient le dîner, un repas léger et facile à digérer. Favorisez plutôt les légumes et les protéines maigres. Pour combiner le jeûne intermittent et la chrono-nutrition, il est primordial de respecter les heures de jeûne et de choisir les bons aliments avec les bonnes proportions.