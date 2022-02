Comment consommer moins de e-liquide?

Que vous soyez un débutant en période d'initiation ou un grand fumeur affirmé, dans les deux cas la cigarette électronique serait le meilleur des alliés que vous pourrez trouver.

Toutefois, s’il est plus facile de compter le nombre de cigarettes fumées par jour, ,ceci n’est aucunement le cas de la e-cigarette dont il n’est pas toujours simple de déterminer la quantité de e-liquide consommée, et c’est ce qu’on va voir dans cet article!

Quelle quantité de e-liquide utiliser?

A l’instar de la cigarette, aucune limite ou dose spécifique n’est mentionnée dans les règles d’utilisation d’une cigarette électronique. De ce fait, on ne pourra mentionner une quantité précise à moins de prendre en considération tout un tas de facteurs qui entrent en jeu. Toutefois, il est possible de comparer le nombre de cigarettes fumées chaque jour au nombre de flacons de e-liquide consommés, et ce dans le but de savoir où se placer de façon approximative. En d’autre termes, il sera plus correct d’établir une relation entre le nombre de cigarettes et les flacons de e-liquide de la manière suivante:

Fumer 30 cigarettes par jour est égal à utiliser entre 8 et 10 flacons de 10ml par mois

Fumer un paquet par jour est égal à utiliser entre 5 et 8 flacons de 10ml par mois

Pour les petits fumeurs, entre 2 et 4 flacons par mois suffisent largement.

Comment consommer moins d’ e-liquide?

Afin de faire des économies ou tout simplement pour vouloir arrêter l’utilisation de la cigarette électronique, il existe en fait plusieurs raisons qui pourraient vous pousser à réduire votre consommation d’ e-liquide. Et c’est fort heureusement que ceci est possible grâce à deux nombreux moyens. Vous pourrez par exemple commencer par augmenter votre dose de nicotine concentrée dans le flacon, ceci limitera votre surconsommation une fois vos besoins en nicotine assouvis, vous pouvez ensuite limiter lentement la dose. Vous pouvez également songer à changer de clearomiseur ou de box, car le matériel utilisé est étroitement lié à la quantité utilisée.