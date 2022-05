Comment dépister et prévenir les mélanomes ?

Plus ce cancer est détecté de façon précoce, plus les chances de guérison sont élevées. Mais la prévention est tout aussi indispensable.

Quand une personne présente un ou des facteurs de risque de mélanome, ce cancer cutané, il est conseillé de procéder à un auto-examen de le peau ou de se faire examiner par un dermatologue.

Dépistage du mélanome

Un auto-examen en trois phases

Dans le but de déceler le plus tôt possible toute éventuelle lésion, il vous faut un miroir permettant de vous voir intégralement, ainsi qu’un miroir à tenir à la main.

Voici les étapes :

un examen direct qui consiste à scruter juste avec les yeux paume des mains, plante des pieds ongles, doigts et espaces entre les doigts, bras, avant-bras, cuisses et jambes ;

un examen avec le miroir en pied pour regarder la peau intégralement. Puis tournez-vous sur la gauche et la droite en levant les bras ;

un examen avec miroir à main destiné à l’observation des zones inaccessibles au regard direct. Sur un tabouret, Assis sur un tabouret, surélever chaque jambe pour observer face interne, externe et postérieure du mollet et de la cuisse. La face postérieure des bras, la nuque, le dos, le cuir chevelu et la région génitale sont aussi à regarder avec le miroir à main.

Ce qui doit vous pousser à consulter, ce sont ces signes :

une lésion antérieure qui va saigner au contact, grossir ou dont la nature change ;

une plaie ne parvenant pas à cicatriser ;

une tache brune apparaissant et persistant ;

un grain de beauté qui ne ressemble pas aux autres ou qui change brusquement d’aspect.

Examen dermatologique

Une fois par an, quand une personne présente des risques, un examen par un spécialiste est vivement conseillé.

La prévention du mélanome

Une exposition au soleil à éviter

La peau étant particulièrement sensibles aux rayons UV du soleil, voici ce qu’il vous faut garder à l’esprit :

limiter la durée d’exposition, et surtout entre midi et 16h en France métropolitaine ;

rechercher l’ombre le plus possible et se munir de chapeau à bords larges ;

se munir de crème solaire appropriée à à votre sensibilité propre et la couleur de votre peau. L’appliquer 1/2 heure avant exposition et appliquer à nouveau toutes les 2 heures.

Halte au bronzage artificiel

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, une séance en cabine à UV artificiels ne prépare pas la peau avant la période estivale. Non seulement elle ne protège en rien, mais des passages répétés en cabine UV aggravent le risque de survenue du mélanome.

La remarque est identique en ce qui concerne les produits auto-bronzants.